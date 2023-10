Milatović predstavio Makronu Platformu za Crnu Goru u EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović predstavio je francuskom kolegi Emanuelu Makronu Platformu za Crnu Goru u Evropskoj uniji .

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on se sa Makronom sastao na marginama Samita Evropske političke zajednice u Granadi.

„Uz pozitivne reakcije na samu Plaftormu, Milatović je dobio podršku Makrona za posvećenost ubrzanju evropskog puta Crne Gore, i u širem kontekstu regiona Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Makron pozvao Milatovića na Pariski mirovni forum i ponovni susret u Parizu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS