Milatović: Politički akteri da se odgovornije ponašaju

Podgorica, (MINA) – Reakcije Hrvatske u vezi sa usvajanjem Rezolucije o Jasenovcu u crnogorskom parlamentu treba ozbiljno shvatiti, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i dodao da politički akteri moraju da se odgovornije ponašaju.

Milatović je, na pitanje novinara nakon razgovora sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom, da li Rezolucija o Jasenovcu može uticati na to da put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU) bude usporen, rekao da je svima jasno zbog čega je Mišel odložio posjetu zvaničnoj Podgorici.

“Ona je trebalo da dođe kao kruna velikog napora Crne Gore koji je u prethodnih više godina Crna Gora uradila i koji je naša administracija uradila kako bismo dobili pozitivan IBAR“, kazao je Milatović.

On je poručio da se u narednom periodu Crna Gora mora odgovornije ponašati kad su u pitanju državni interesi.

“Par excellance državni interes u Crnoj Gori je punopravno članstvo države u EU i povratak na agendu Crna Gora u EU do 2028. godine“, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, politički akteri moraju da se odgovornije ponašaju.

„Naši politički akteri moraju da se uozbilje i odgovornije ponašaju. Ne smijemo da relativizujemo poruke koje stižu iz Brisela i istinski moramo da radimo na učlanjenju Crne Gore u EU“, istakao je Milatović.

On je poručio da u narednom periodu akcent treba staviti na vladavinu prava i dobrosusjedske odnose.

„Vidjeli ste reakcije zvaničnog Zagreba. Mislim da te reakcije moramo ozbiljno da shvatimo”, rekao je Milatović.

On je kazao da su dobrosusjedski odnosi važna karika vanjskopolitičkih prioriteta Crne Gore.

“Sa pozicije predsjednika uradiću sve da zadržimo dobrosusjedske odnose koje smo imali u prethodnom periodu sa svim našim susjedima, ai isto tako i da istinski intenziviramo put Crne Gore ka EU, bez ovih izleta kakve smo u prethodnom periodu mogli da vidimo“, naveo je Milatović.

On je pozvao sve političke aktere na odgovornost i ozbiljnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS