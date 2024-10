Milatović: EU da se aktivno uključi u rješavanje pitanja državljanstva

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je Evropsku uniju (EU) da se aktivno uključi u rješavanje pitanja državljanstva i pomogne u nalaženju rješenja kojim će, kako je naveo, biti uvaženi zahtjevi građana, a rizici od inžinjeringa svedeni na minimum.

Milatović je, na Tu bi sekjur /To be secure/ (2BS) Forumu u Budvi, na pitanje o promjeni zakonskog okvira za sticanje crnogorskog državljanstva, kazao da u Crnoj Gori postoji mnogo ljudi koji nemaju državljanstvo.

“Mislim da moramo nešto da uradimo kako oni ne bi više bili građani drugog reda”, poručio je Milatović.

Kako je dodao, postoje i ljudi koji žive van Crne Gore, a osjećaju privrženost Crnoj Gori i žele formalnu vezu sa maticom.

“Mislim da je važno pronaći zajednički jezik između opozicije i pozicije, ali i sa partnerima iz EU. Da vidimo na koji način možemo doći do mjere da se izađe u susret ljudima, a da se spriječi bilo kakva vrsta političkog inžinjeringa”, rekao je Milatović.

On je pozvao sve aktere na odgovornost, navodeći da misli da je svima u interesu da o Crnoj Gori odlučuju ljudi koji žive u državi. “To je princip za koji se ja zalažem”.

“Pozivam EU da se uključi aktivno i da pomogne da se dođe do mjere kompromisa gdje će se minimizovati rizik, a opet na neki način omogućiti ljudima koji žele neku vrstu formalne pripadnosti Crnoj Gori”, rekao je Milatović.

Na pitanje sa kim bi mogao da sarađuje prilikom formiranja vlasti u Podgorici, Milatović je rekao da je važnije pitanje “ko će sa principima o kojima govori”, a koji se, kako je naglasio, odnose na građansku i evropsku Crnu Goru.

On je pozvao pripadnike građanskog centra da se probude i ukapiraju kakva je situacija.

Milatović je naglasio da neće odustati od principa za koje se zalaže, a na osnovu kojih je i dobio podršku na predsjedničkim izborima.

Na pitanje koji su događaji, prema njegovom mišljenju, obilježili prethodni period, Milatović je kazao da su dvije ključne stvari napredak u demokratskom sazrijevanju društva i u integracijama u EU.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori je postojao dinamičan proces u kome je crnogorsko društvo postalo demokratičnije, dodajući da su najbolji pokazatelj za to izbori u Glavnom gradu.

“Došli smo na taj stepen demokratskog razvoja gdje su izbori mjera i gdje građani slobodno odlučuju“, rekao je Milatović.

On smatra da je Crna Gora napravila krupan korak naprijed u integracijama.

Za to su, prema njegovim riječima, zaslužni i Vlada i dio opozicije. On je podsjetio da je važan korak napravljen u parlamentu, zahvaljujući okupljanju oko postavljenja u pravosuđu.

“Kao rezultat toga Crna Gora je napravila korak koji nas je čekao više godina, a to je dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), a koji je otvorio vrata za naredni korak koji je zahtjevniji od prethodnog”, rekao je Milatović.

Sljedeći korak koji se odnose na zatvaranje poglavlja će, kako je istakao, zahtijevati veliku odgovornost svih donosilaca odluka u Crnoj Gori.

“Te dvije velike stvari – dobar demokratski trend i trend evropskih integracija, bez obzira na svakodnevnu politiku i razmirice koje postoje u Crnoj Gori, kao i u svim državama, su ključne”, rekao je Milatović.

Upitan da li je izjava da “nije biran da bi bio dio vladajuće elite” najava onog što se može nazvati trećim putem kada su u u pitanju izbori u Podgorici, Milatović je rekao da je najveći politički rezultat podgoričkih izbora oživljavanje trećeg puta, odnosno građanskog centra.

“Čini mi se da je u političkom smislu to najveći doprinos ovih izbora”, rekao je Milatović.

On je kazao da je, osim toga što su izbori protekli u normalnom svijetlu, važno zapažanje i mala izlaznost, dodajući da je to poruka.

Na pitanje, šta će biti njegova politička opcija kada je u pitanju formiranje vlasti u Glavnom gradu, Milatović je naglasio da on neće odustati od svojih političkih principa.

“Ja ću biti tamo gdje sam uvijek bio. Kada sam ušao u politiku Crne Gore, u mom političkom djelovanju se prepoznaje kontinuitet, a to je djelovanje za suštinske promjene”, rekao je Milatović-

Prema njegovim riječima, ono u čemu se politički akteri na crnogorskoj političkoj sceni ne slažu je shvatanje samog simbola 30. avgusta i šta je on značio.

“On je morao biti nada u promjenu a, nažalost, nakon dobijanja IBAR-a vidjeli smo karakter Vlade koji nije bio istinski posvećen promjenama”, rekao je Milatović.

On je ukazao na tri crte vlasti koje su donosile zakone u Skupštini bez javne rasprave i konsultacija, kako bi se vratila politička kontrolu nad ključnim djelovima crnogorskog društva.

Milatović je rekao da je, osim toga, nesumnjivo i zatezanje odnosa sa susjedima.

“Ne ulazeći u to da li je odluka susjeda ispravna, ali imate najviše državne funkcionere koji su proglašeni nepoželjnim u državi koja je NATO partner i jedina članica Unije u susjedstvu”, rekao je Milatović, ukazujući i na protestne note iz Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, neprihvatljiv je i ekonomski populizam , odnosno donošenje odluka bez ikakve inkluzije i diskusije sa partnerima.

Kako je naveo, donose se ad hoc rješenja i “jede budućnost građana Crne Gore” kako bi se zadržao značajan pad političkog legitimiteta pojedinih politickih aktera u Crnoj Gori.

“Uz retoriku koja je desna i koja opet vraća teme identitetske i dijeli društvo”, naveo je Milatović.

On je naglasio da je bilo važno da podgorički izbori ožive treći put koji je bio izgubljen u posljednjih pola godine.

Na pitanje o izgradnji spomenika Amfilohiju, Milatović je naglasio da je Amfilohije bio značajna ličnost koji je nesumnjivo imala posebno važnu ulogu 30. avgusta 2020.godine.

“Sigurno da je svaka osoba slojevita osoba. Ja se svim svojim političkim djelovanjem trudim da od Crne Gore napravim zemlju koja je zajednička kuća svih nas”, rekao je Milatović.

Na pitanje da li je podizanje spomenika Amfilohiju pravljenje puta za to, Milatović je rekao da nema sumnje da Amfilohije kao značajna ličnost zaslužuje spomenik.

“Važno je da Crnu Goru posmatramo kao zajedničku kući svih nas koja je zadržala građanski karakter “, rekao je Milatović.

On je naglasio da su u Crnoj Gori crkva i država odvojene i podsjetio da je Srpska pravoslavna crkva jedna od institucija koje uživaju najviše povjerenja građana Crne Gore.

Na pitanje o odnosu Srbije prema Crnoj Gori, Milatović je rekao da mu je žao što u Crnoj Gori postoje politički subjekti koji posmatraju Srbiju na način da im je važnija od Crne Gore.

“Možda pojedini politički akteri zbog toga imaju problem sa mnom zato sto ja svoj put ne mijenjam”, rekao je Milatović, naglašavajući da nema drugu državu, osim Crnu Goru.

On je dodao da je Srbija Crnoj Gori prijateljska zemlja i važan ekonom partner, ali i zemlja s kojom Crna Gora dijeli prošlost i sa kojim će morati da dijeli zajedničku evropsku budućnost.

On je naglasio značaj dobrih odnosa sa Hrvatskom. “Mislim da se situacija sa Hrvatskom mora što prije normalizovati i vratiti u okvir koji je postojao ranije.

“Mislim da neke stavri koje su bile dobre u prošlosti moramo sačuvati, a da loše prakse ne smiju postati dio prakse novih političkih struktura koje su sada na vlasti”, rekao je Milatović.

Kako je dodao, Demokratska partija socijalista (DPS) bila je simbol loših praksi. “Nemojte sad to da ponavljamo”.

