Lažna dojava o bombi u barskoj bolnici

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije jutros su pregledali Opštu bolnicu u Baru nakon što je stigla dojava o bombi i utvrdili da je bila lažna, saopštio je direktor te zdravstvene ustanove Igor Karišik.

On je za Radio Bar rekao da je jutros, oko sedam sati i 30 minuta, portir bolnice na fiksni broj telefona primio poziv, tokom kojeg je rečeno da je u toj ustanovi postavljena bomba.

“Uz brzu i kvalitetnu reakciju pripadnika Odjeljenja bezbjednosti Bar i Službe zaštite i spašavanja, detaljno smo pregledali sve prostorije, nakon čega je ustanovljeno da je dojava lažna“, kazao je Karišik.

Iz policije je potvrđeno da nema bojazni da je u toj zdravstvenoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava.

„Pregledali smo dvorište, suteren, a od pomoći nam je bio i zaštitarski tim Opšte bolnice“, kazali su iz policije za Bar info.

Prošle sedmice dva dana zaredom dojave o bombama su putem mail-a stizale na adrese više institucija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS