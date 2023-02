Koprivica: Bečić ima najveće šanse da bude podržan od najširih struktura

Podgorica, (MINA) – Lider Demokrata Aleksa Bečić ima najveće šanse da na predsjedničkim izborima bude podržan od najširih struktura stanovništva Crne Gore, ocijenio je poslanik te partije Momo Koprivica.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da isticanje kandidatura drugih kandidata uopšte ne umanjuje šanse Bečića na predsjedničkim izborima.

„Mi imamo snažnu partijsku infrastrukturu, imamo kandidata sa najubjedljivijim i istinskim predispozicijama da bude predsjednik svih građana Crne Gore“, rekao je Koprivica.

Kako je naveo, Bečić je političar kome je data riječ na prvom mjestu, koji je bez ikakve mrlje i koji je dokazan kao državnik.

Koprivica je ocijenio da je inicijativa Demokrata za objedinjavanje građanskih i evropskih snaga bila velika šansa.

Prema njegovim riječima, onaj ko se nedovoljno odgovorno odnio prema toj inicijativi, preuzeo je odgovornost.

„Mislim da će svakako građani biti ti koji će da sude. Mislim da je Bečić kandidat koji ima najveće šanse da bude podržan od najširih struktura stanovništva u Crnoj Gori“, naveo je Koprivica.

On je kazao da su Demokrate od samog starta imale visok stepen otvorenosti i da su apelovali na objedinjavanje, prije svega, progresivnih, građanskih i evropskih snaga, da se izađe sa jednim kandidatom.

„Nijesmo se libili da javno demonstriramo spremnost, mislim da to više niko ne osporava, naprotiv javnost veoma cijeni tu našu otvorenost, iako je neki drugi možda nijesu adekvatno cijenili“, rekao je Koprivica.

On je dodao da je bilo vrijeme za sagledavanje opšteg interesa, a ne za partijske kalukacije.

