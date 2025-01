Jakšić: Prethodna godina loša za Ukrajinu, ova može biti još gora

Podgorica, (MINA) – Prošla godina bila je loša po ukrajinske vlasti, a ova bi mogla da bude još gora, ocijenio je spoljopolitički komentator Boško Jakšić, dodajući da je sudbina Ukrajine da čeka kada će se pomiriti sa tim da će iz rata izaći okrnjena.

Jakšić je kazao da ruski agresori drže 18 odsto ukrajinske teritorije.

„Prošla godina bila je loša po vlasti u Kijevu, a ova bi lako mogla da bude još gora“, rekao je Jakšić agenciji MINA.

On je ocijenio da je stanje duž hiljadu kilometara linije fronta povoljnije po Rusiju i dodao da su na dobrom putu da ukrajinske snage izbace iz oblasti Kurska.

„Taj iznenadni upad bio je jedina svijetla tačka kijevskih snaga koje se muče sa nedostatkom municije i sve umornijim ljudstvom pošto nema nove regrutacije“, rekao je Jakšić.

On je podsjetio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski cijele godine apelovao da dobije savremeno naoružanje, ali ono je sa Zapada stizalo kasno i u nedovoljnim količinama.

Prema riječima Jakšića, odluka administracije američkog predsjednika Džoa Bajdena da Ukrajincima dozvoli da američkim raketama dužeg dometa gađaju ciljeve u dubini ruske teritorije, imala je kao rezultat intenzivno uništavanje ukrajinske infrastrukture.

On je naveo da se uništavanje posebno odnosilo na elekto-mrežu, čijih je 65 odsto neupotrebljivo, izazivajući ozbiljne patnje stanovništva, koje je ostajalo bez struje, a često i grijanja.

„Ništa više ne liči na vrijeme početka konflikta, kada su Kijev i njegovi saveznici obećavali poraz Rusije“, ukazao je Jakšić.

Kako je rekao, Bajden je ipak mnogo više bio vođen oprezom da ne učini nešto što bi „proviciralo“ ruskog predsjednika Vladimira Putina i dovelo do eskalacije sukoba.

„Zato su svi zahtjevi Zelenskog za što bržim članstvom u NATO – nekada ohrabrivani – bili učtivo odbijani. Zato nije bilo isporuka najsavremenijih vojnih sistema“, rekao je Jakšić.

Govoreći o mogućim rješenjima, Jakšić je podsjetio da Putin ponavlja da „nema ustupaka“, a njegov mirovni plan podrazumijeva legalizaciju osvajanja.

Kako je rekao, sa druge strane Zelenski ima Plan pobjede koji polazi od toga da snažna i dobro naoružana Ukrajina, uz pomoć saveznika, može da primora Putina na pregovore.

Jakšić smatra da preambiciozno formulisan mirovni projekat Zelenskog, nažalost, više djeluje kao pokušaj samoohrabrivanja, nego kao realnost.

Kako je naveo, na Zapadu više niko ne govori o pobjedi nad Rusijom.

„Amerika, koja Ukrajincima daje dvostruko više pomoći od Evropljana i zato odlučuje, neće naoružati Kijev onako kako Zelenski očekuje“, rekao je Jakšić.

Kako je dodao, i dalje će držati Ukrajinu na distanci od NATO-a.

„Sudbina Ukrajine je da krvari i čeka trenutak kada će se pomiriti s tim da će iz rata izaći okrnjena. Kao što je to bio slučaj u vrijeme ruske aneksije Krima 2014. godine. Zelenski se ne uklapa u buduće projekte“, naveo je Jakšić.

Upitan šta se može očekivati u američkom odnosu prema Ukrajini zbog izbora Donalda Trampa za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Jakšić je kazao da je Tramp jasno dao do znanja da nije entuzijasta velike vojne i finansijske pomoći Ukrajini.

Kako je rekao, prioritet SAD-a su sada Kina i Pacifik.

Jakšić je podsjetio da je Džej Di Vens, koga je Tramp odabrao za potpredsjednika, na konferenciji o bezbjednosti odbio da se sastane sa Zelenskim.

On je naveo da se Tramp ipak sastajao sa Zelenskim, koji ga sada hvali pokušavajući da preduprijedi loš razvoj događaja po Ukrajinu.

Prema riječima Jakšića, niko ne zna šta se krije iza Trampovih riječi da bi rat okončao „za 24 sata“, ali je za pretpostaviti da taj plan mnogo više ide na ruku Putinu koji pokazuje da je spreman da rat dugo traje.

On smatra da je Zelenski svjestan da Rusija ima jače kapacitete i u naoružanju i u ljudstvu i da zato najviše strahuje od „zamrznutog konflikta“.

„Moskva namjerava da zadrži djelove Donbasa, nema riječi o povratku Krima ili četiri oblasti na istoku Ukrajine koje su već upisane u Ustav Ruske Federacije“, istakao je Jakšić.

On je podsjetio da Zelenski kaže da je mir moguć samo ukoliko ruska armija napusti svaki pedalj Ukrajine i vrati Krim.

„Ali sem Trampa, sve je više i Evropljana, koji žele što brži kraj rata, po cijenu da Ukrajina izgubi dio svog suvereniteta“, rekao je Jakšić i naglasio da blijede obećanja kojima je Kijev dugo bio zasipan.

Upitan o ratu Izraela i Hamasa i da li se nazire rješenje tog sukoba, on je odgovorio da su, poslije višemjesečnog zatišja, posrednici iz SAD-a, Egipta i Katara intenzivirali napore da se sklopi primirje u ratu koji traje 14 meseci.

„Ohrabreni su sporazumom Izraela i libanskih Hezbolaha, ali najznačajniji impuls dolazi iz Vašingtona. I odlazeća Bajdenova i dolazeća Trampova administracija žele da do prekida vatre dođe prije inauguracije 20. januara“, smatra Jakšić.

On je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu mjesecima pod snažnim pritiskom javnosti da prioritet Vlade bude oslobađanje preostalih jevrejskih talaca koje je Hamas uzeo tokom masakra 7. oktobra 2023. godine, a ne „totalna pobjeda“ nad palestinskom islamističkom grupom.

Jakšić je kazao da je Hamas suočen sa ozbiljnim gubicima i ne može više da računa na podršku Hezbolaha i svog najmoćnijeg saveznika, Irana, pošto vlasti u Teheranu više brine pad Bašara al-Asada u Siriji.

„Stiču se uslovi za primirje koje bi moglo da bude uvod u trajni mir u Gazi, ali konačnog rješenja nema“, rekao je Jakšić.

Kako je ocijenio, Bliski istok ostaje najnestabilnije područje sveta sve dok se ne reši palestinsko pitanje.

Jakšić je naglasio da je Netanjahu apsolutno protiv Države Palestine, dok Tramp, koji je 2020. podržavao rješenje konflikta po formuli dvije države, sada govori da ima „neke nove ideje“.

„Svaki status kvo je garant nekog novog sukoba. Nije pitanje da li će izbiti, već kada“, istakao je Jakšić.

Govoreći o dešavanjima u Sirji i rušenju Asadovog režima, on je kazao da je teoretski, konačno poslije 13 godina završen građanski rat u kojem je stradalo blizu 600 hiljada ljudi, a milioni su otjerani u izbjeglištvo.

Jakšić je istakao da je taj građanski rat azorio jednu prosperitenu i sekularnu državu.

„Niko sa sigurnošću ne može da kaže kako će izgledati nova Sirija u kojoj glavnu riječ vode sunitski islamisti iz pokreta Hajat Tahrir al-Šam (HTS), ali učešće u vlasti očekuju i razne druge grupe koje su se borile protiv Asada“, naveo je Jakšić.

On je kazao da pobjednici obećavaju da neće biti represije nad manjinskim grupama poput šiita, Kurda ili hrišćana, ali to treba vidjeti.

Jakšić je naveo da je Sirija pretvorena u veliku bazu regionalnih i svetskih sila.

On je podsjetio da je ruska armija, oružanom intervencijom novembra 2015. godine, spasila Asadov režim i od tada drži dvije velike baze na sirijskoj sredozemnoj obali.

„Pripadnici iranske Islamske revolucionarne garde takođe su fizički branil režim u Damasku. Turska je 2017. poslala značajan vojni kontingent na severozapad Sirije kako bi blokirala saradnju sirijskih Kurda sa braćom u Turskoj, koja četiri decenije ratuju sa vlastima u Ankari zahtijevajući autonomiju“, rekao je Jakšić.

Kako je naveo, Amerikanci drže 900 vojnika na severoistoku i podržavaju Kurde u znak zahvalnosti za njihov veliki doprinos pobjedi nad džihadistima Islamske države, čiji je kalifat nekada vladao trećinom Sirije i čije grupe i dalje djeluju.

Prema ocjeni Jakšića, gubitnici svrgavanja Asadovog režima su Rusija i Iran, a najveći dobitnik je Turska koja stoji iza grupe HTS.

On je ukazao da pobjeda grupe HTS omogućava Ankari da ostvari dva velika strateška cilja: povratak kućama tri miliona sirijskih izbjeglica i presijecanje „terorističkih veza“ Kurda sa dvije strane turske južne granice.

„Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan može da bude zadovoljan. Njega je Putin molio da zaštiti ruske baze, a Tramp mu je obećao da će da povuče američke vojnike i obijezbedi mu nesmetan obračun sa Kurdima“, rekao je Jakšić.

On je naglasio da na Bliskom istoku nema rata i nema mira bez Sirije.

