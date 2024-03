Jačanje lokalnih omladinskih servisa u fokusu obuke u Budvi

Podgorica, (MINA) – Jačanje kapaciteta administratora u lokalnim omladinskim servisima da organizuju lokalne aktivnosti i identifikuju potrebe i prioritete mladih u svojim zajednicama, u fokusu je trodnevne obuke u Budvi, saopšteno je iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Navodi se da je obuka, koju su organizovali Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Ministarstvo sporta i mladih, počela danas.

„Osam lokalnih omladinskih administratora koji djeluju u Baru, Kotoru, Mojkovcu, Nikšiću, Petnjici, Plavu i Podgorici, uz podršku dva konsultanta Misije, razgovara o tome kako izvršiti procjenu potreba i uključiti mlade u procese planiranja, praćenja, evaluacije i promocije aktivnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz Misije OEBS-a rekli su da učesnici, takođe, rade na razvoju godišnjih akcionih planova za svoje omladinske servise, uz praktične savjete o tome kako da se nose sa izazovima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Šefica Misije OEBS-a Dominik Vag je, otvarajući obuku, kazala da je Misija ponosna što je dugogodišnji podržavalac omladinskih administratora i lokalnih omladinskih servisa, prepoznajući kako oni mogu pružiti prostor mladima da budu aktivni i angažovani u zajednicama.

Ona je istakla da posvećenost OEBS-a da promoviše ulogu i uključivanje mladih datira još od njegovog osnivačkog dokumenta, Završnog akta iz Helsinkija, i da je postala prioritet.

Vag je kazala da ne postoji politika koja je neutralna prema mladima.

„Svako od vas je agent promjene i uzor u svojoj zajednici. Budite odlučni“, navela je Vag.

Ona je poručila da je potrebno obratite se mladima u zajednici i obezbijediti im forume za diskusiju.

„Slušajte mlade i razvijajte zajedničke inicijative sa njima i onima koji rade sa mladima i za mlade. Samo zajedničkim radom možete napraviti pravu promjenu“, kazala je Vag.

Potpredsjednik Vlade i ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, naveo je da obuka predstavlja važan korak ka jačanju kapaciteta mladih da odgovore na potrebe i izazove sa kojima se suočavaju u lokalnim zajednicama.

On je rekao da je njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka izuzetno važno za razvoj društva, ali je i pravi odgovor na izazov kako umanjiti procenat onih koji žele da napuste Crnu Goru.

„Vi ste snaga našeg društva i ključna karika u postizanju pozitivnih promjena. Vaša energija i entuzijazam mogu podstaći kreiranje novih rješenja za aktuelne probleme“, kazao je Šćekić.

On je dodao da će Ministarstvo raditi na otvaranju novih servisa za mlade i jačanju postojećih.

„Program obuke u Budvi pratiće onlajn mentorske sesije za omladinske administratore u sedam opština, kako bi im se pružila podrška da finalizuju svoje godišnje akcione planove“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će u okviru mentorskih sesija biti uključena i dodatna četiri omladinska servisa sa Cetinja, iz Danilovgrada, Pljevalja i Šavnika.

Misija će, kako su poručili, nastaviti da podržava postojeće lokalne omladinske servise, kao i one koji će biti uspostavljeni u ostalim crnogorskim opštinama, kako je predviđeno nacionalnom Strategijom za mlade.

