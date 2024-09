Ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja ključna za dugoročno očuvanje energetske stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Ekološka rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja ključna je za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, ali i za dugoročno očuvanje energetske stabilnosti Crne Gore, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

Ćulafić je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, posjetio opštinu Pljevlja, gdje je razgovarao sa predsjednikom Opštine Dariom Vranešom i predstavnicima TE Pljevlja.

On je rekao da zaštita životne sredine nije samo obaveza, već i prilika da se zajedničkim naporima unaprijedi kvalitet života svih građana.

Kako je dodao Ćulafić, cilj je da kroz konkretne projekte i saradnju sa lokalnim zajednicama, osiguraju održivi razvoj koji će koristiti i sadašnjim i budućim generacijama.

Ćulafić je naglasio da je važna usklađena komunikacije između lokalnih i državnih vlasti, kao i pokretanja kapitalnih projekata.

“Posebno je istakao značaj pravovremene i uredne dokumentacije koju opštine treba da dostavljaju, kako bi procesi bili efikasni”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici opštine informisali Ćulafića o zaštiti Gornjeg toka rijeke Ćehotine, kao i o napretku u vezi sa Skerlićevom Kotlarnicom, gdje je tender u završnoj fazi.

Vraneš je rekao da se nada dobroj saradnji sa Ministarstvom.

“Pljevlja su decenijama crna ekološka tačka Evrope i bez pomoći Ministarstva nemoćni smo da taj epitet promijenimo”, poručio je Vraneš.

Kako se navodi, na sastanku sa predstavnicima TE Pljevlja u fokusu je bila ekološka rekonstrukcija tog postrojenja.

Ćulafić je naglasio da je taj projekat važan, ističući da su Ministarstvo i Agencija za zaštitu životne sredine otvoreni za saradnju i podršku u realizaciji.

“Ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja nije samo ključna za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu, već i za dugoročno očuvanje energetske stabilnosti Crne Gore. Ovaj projekat će donijeti značajne benefite ne samo lokalnoj zajednici, već i čitavoj državi”, kazao je Ćulafić.

Navodi se da se, pored Ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja kao najvažnijeg projekta, razgovaralo o drugom velikom projektu vezanom za zaštitu životne sredine, to jest o napretku projekta Toplifikacije Pljevalja izgradnje primarnog toplovoda od TE Pljevlja do grada.

“Obilaskom postojeće deponije Maljevac sa već rekultivisanom kasetom 1, razgovaralo se oko statusa trenutne kasete 3 i razvoja nove kasete 4, kao i nove deponije Šumani”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pomenuta i mogućnosti smanjenja deponovanja nus produkata pepela, šljake i naročito gipsa i korišcenja nus produkata kao sirovina u budućnosti.

“Deponija Maljevac zahtijeva kontinuiranu pažnju i odgovorno upravljanje. Naš prioritet je da se osiguraju najviši ekološki standardi, kako bi se dugoročno smanjio uticaj na životnu sredinu i poboljšao kvalitet života građana Pljevalja”, kazao je Ćulafić.

U saopštenju se poručuje da Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera nastavlja sa aktivnim radom na poboljšanju ekoloških standarda u opštini Pljevlja i širom Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS