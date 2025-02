Uhapšen turski državljanin sa falsifikovanim dokumentima

Podgorica, (MINA) – Crnogorska granična policija uhapsila je na Aerodromu Podgorica turskog državljanina F.K. (24) osumnjičenog za krivično djelo falsifikovanje isprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora granične policije turskog državljanina uhapsili na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, u okviru planskih aktivnosti usmjerenih na obezbjeđenje graničnog prelaza i sprečavanje prekograničnog kriminala.

Iz policije su rekli da je, prilikom kontrole putnika na letu strane aviokompanije, pri izlazu iz Crne Gore, čekiranju je pristupila osoba koja je službenicima dala na uvid putnu ispravu Irske, sa podacima na ime N.C. (29).

Kako su naveli, zbog sumnje u vjerodostojnost i ispravnost isprave, izvršena je detaljna granična kontrola na drugoj liniji graničnih provjera, pa je ustanovljen veći broj odstupanja na stranici za personalizaciju pruženog dokumenta.

“Utvrđeno je da se radi o F.K. (24), turskom državljaninu, koji je kod sebe posjedovao i putne isprave Turske, a isti je kasnije saopštio da je nabavku putne isprave Irske prethodno dogovorio u Turskoj, a istu preuzeo preko nepoznatog posrednika u Podgorici, za osam hiljada funti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, nakon prikupljenog obavještenja, a po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, F.K. uz krivičnu prijavu uhapšen, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

