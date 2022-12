Novović: Temelji pravne države su na Pravnom fakultetu

Podgorica, (MINA) – Temelji pravne države su na Pravnom fakultetu koji edukuje buduće nosioce nezavisnih institucija, kazao je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

Novović je danas održao predavanje „Svjedok kao dokaz u krivičnom postupku“, povodom 50 godina osnivanja Pravnog fakulteta.

On je rekao da se među studentima nalaze buduće sudije, tužioci, advokati, javni izvršitelji, notari i da su oni razlog zbog kojih svi koji su odabrali taj poziv imaju obavezu da im posluže kao dobar primjer da se jednog dana bave poslovima u pravosuđu.

Novović je kazao da se takav primjer ne može dati kroz velike riječi, već samo postupanjima koja moraju biti nepristrasna i u skladu sa Ustavom, zakonima, a prije svega ratifikovanim međunarodnim ugovorima i standardima Evropskog suda za ljudska prava.

„Temelji pravne države, čemu neprestano stremimo, upravo se nalaze na ovom mjestu koje edukuje buduće nosioce nezavisnih institucija“, rekao je Novović.

On je govoreći o svjedoku u krivičnom postupku, rekao da on ima dvije dužnosti – da se odazove pozivu i svjedoči.

“Za pozivanje lica za svjedoka dovoljno da postoji vjerovatnoća da će moći da pruži obavještenja o bilo kojoj činjenici u vezi sa postupkom”. kazao je Novović.

On je rekao da postoje i osobe koje ne mogu biti saslušana kao svjedoci.

“To su osobe koje bi svojim iskazom povrijedilo dužnost čuvanja tajnih podataka, sve dok ga nadležni državni organ ne oslobodi te dužnosti”, rekao je Glavni specijalni tužilac.

Novović je kazao da saslušani ne mogu biti ni branilac okrivljenog o onome što mu je okrivljeni povjerio, lice koje bi svojim iskazom povrijedilo dužnost čuvanja profesionalne tajne.

“To su vjerski ispovjednik, advokat, zdravstveni radnik, osim ako je oslobođenje te dužnosti utvrđeno posebnim propisom ili izjavom lica u čiju korist je to ustanovljeno čuvanje tajne i maloljetno lice”, rekao je on.

Novović je rekao da te osobe ne mogu da svjedoče u postupku, ali i da one nijesu apsolutno isključene.

On je kazao da saslušanja lica koja ne mogu biti svjedoci ili ona koja su oslobođena dužnosti svjedočenja, ne mogu biti pravno valjani.

Novović je, govoreći o zaštićenom svjedoku ili svjedoku saradniku, rekao da se osuđujuća odluka ne može zasnivati samo na osnovu njegove izjave.

Zaštićeni svjedok, kako je kazao, potpuno je istovjetan svjedoku samo što se saslušava u posebnom režimu – pod pseudonimom, ili uz upotrebu odgovarajućih tehničkih uređaja.

Novović je odgovarao na pitanja studenata, ali ne i novinara.

