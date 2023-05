Srpski ministar prosvjete podnio ostavku

Beograd, (MINA) – Ministar prosvjete Srbije Branko Ružić podnio je danas neopozivu ostavku na tu funkciju.

To je potvrđeno portalu N1 u Ministarstvu prosvjete.

Ružić je ostavku podnio nekoliko dana nakon tragedije u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” u Beogradu.

U pucnjavi koja se dogodila u srijedu poginulo je osam učenika i čuvar, a ranjeno je šestoro djece i jedan nastavnik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS