Potpisan Memorandum o razumijevanju između Ministarstva pravde i UNOPS

Podgorica, (MINA) – Memorandum o razumijevanju između Ministarstva pravde Crne Gore i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) koji, kako je saopšteno, simbolizuje novu eru modernizacije i reforme crnogorskog pravosudnog sistema, potpisan je danas u Podgorici.

Iz Ministarstva pravde kazali su da partnerstvo sa UNOPS-om potvrđuje njihovu nepokolebljivu posvećenost unapređenju pravosudnih institucija, kako kroz izgradnju novih objekata i povećanje nivoa bezbjednosti, tako i kroz uvođenje savremenih tehnologija.

“Naš glavni cilj je izgradnja efikasanog i transparentnog pravosudnog sistema, koji je sposoban odgovoriti na potrebe naših građana”, naveli su iz Ministarstva.

U saopštenju se navodi da se, u saradnji Ministarstva pravde i UNOPS-a, realizuje projekat čiji je cilj unapređenje pravosudnog informacionog sistema.

Kako se dodaje, u najavi je početak projekta koji će biti fokusiran na izgradnju prostornih kapaciteta i ljudskih resursa, sa posebnim akcentom na pripremi tehničke dokumentacije za izgradnju kompleksa pravosuđa na Starom Aerodromu.

Iz Ministarstva su kazali da se oba projekta finansiraju od Evropske unije (EU), čime se jasno ističe podrška međunarodnih partnera naporima Ministarstva pravde da stvore preduslove za moderno pravosuđe.

Oni su istakli da saradnja sa UNOPS ima dvostruki značaj.

“Ne samo da će dodatno osnažiti naš pravosudni sistem, već će i predstavljati ključni korak u našem procesu pristupanja EU, posebno u svjetlu obaveza iz pregovora za članstvo u EU u okviru poglavlja 23”, kazali su iz Ministarstva.

Kako su rekli, Crna Gora sa ponosom gleda na ovaj trenutak kao na prekretnicu u evoluciji crnogorskog pravosuđa.

Iz Ministarstva su zahvalili UNOPS-u na ukazanom povjerenju, navodeći da čvrsto vjeruju da će zajednička vizija rezultirati pravosudnim sistemom koji će biti primjer cijeloj regiji.

Oni su pozvali sve građane da podrže napore pravosudnih institucija, budući da pravda i vladavina prava čine temelj zajedničke budućnosti i daju ključni doprinos opštem blagostanju.

