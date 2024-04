Osumnjičenom za iskorišćavanje djece za pornografiju zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Osumnjičenom za za iskorišćavanje djece za pornografiju D.R. (42), nakon saslušanja, određeno je zadržavanje do 72 sata, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Beranama.

Po nalogu beranskog ODT-a, službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane uhapsili su D.R. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju.

„Nakon saslušanja osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata“, navodi se u saopštenju.

Iz ODT Berane su kazali da se osumnjičenom stavlja na teret da je upotrebom interneta, a preko društvenih mreža, preuzimao slike sa dječjom pornografijom.

Izviđaj je u toku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS