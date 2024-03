Mirovne misije unapređuju profesionalne vještine policijskih službenika

Podgorica, (MINA) – Mirovne misije za razmjenu znanja i iskustava dodatno unapređuju profesionalne vještine policijskih službenika, saopšteno je iz Uprave policije.

Vršitelj dužnosti direktora Uprave policije Aleksandar Radović sastao se danas sa policijskim službenicima policije koji su došli i onima koji odlaze u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru – UNFICYP.

Iz Uprave policije rekli su da su službenice Sandra Darmanović i Marina Pritika boravile u UNFICYP.

Oni su naveli da su na novu misiju, shodno odluci Vlade, upućuju policijski službenici Ana Drakulović, Radomir Radunović i Predrag Jestrović, na period od godinu.

„Njihova predanost miru, stabilnosti i sigurnosti u međunarodnoj zajednici predstavlja primjer izuzetnog profesionalizma i odanosti dužnosti“,kazao je Radović.

On je dodao da će im Uprava policije kontinuirano pružiti podršku, kako tokom službe, tako i po povratku kući.

„Apostrofiran je izuzetan značaj ovakvih mirovnih misija za razmjenu znanja i iskustva sa kolegama iz drugih zemalja, što dodatno unapređuje profesionalne vještine naših policijskih službenika“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprava policije rekli su da se raduju njihovom uspjehu i bezbjednom povratku i ponosno ih podržavaju u njihovim naporima da doprinesu globalnom miru i bezbjednosti.

Navodi se da Crna Gora, kao članica Ujedinjenih nacija aktivno učestvuje u održavanju i uspostavljanju mira u svijetu, a prvi pripadnik crnogorske policije je upućen u UNFCYP 2009. godine.

