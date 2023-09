Miljanić: Tražimo novo vještačenje DNK u slučaju ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Komisija za praćenje istraga napada na novinare preporučila je da se u slučaju ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića ponovi vještačenje DNK u Visbadenu, kazao je ministar bez portfelja Zoran Miljanić.

On je, u emisiji Link na Radiju Crne Gore, kazao da je Komisija preporučila da se saslušaju neke osobe koje ranije nijesu bile saslušavane.

Miljanić je rekao da će, kada se taj slučaj riješi, imati odgovore na mnoga nepočinstva u posljednjih 20-ak godina.

“Slučaj je ponovo aktiviran, nova je tužiteljka i očekujem rezultate.”, naveo je Miljanić, prenosi portal RTCG.

On je dodao da se nada da će doći do nalogodavaca, a ne samo izvršilaca.

“Komisija je dala preporuke da se saslušaju neka lica koja nijesu ranije i daćemo preporuke za vještačenje DNK prema Visbadenu. Biće interesantno kada stignu rezultati, jer poslije 20 godina tehnika vještačenja DNK je napredovala, uz pretpostavku da nije bilo zloupotreba, a moguće da jeste”, rekao je Miljanić

Taj predmet je, prema riječima Miljanića, školski primjer opstrukcije institucija, prije svih postupajućeg tužioca, kao i dijela policije, koji su doprinijeli da se slučaj ne rasvijetli.

“Najvažnije je da slučaj nije arhiviran i bavićemo se njime sve do privođenja pravdi i izvršilaca i nalogodavaca”, kazao je Miljanić.

On je, govoreći o tunelu do zgrade Višeg suda, u zoni gdje je nekoliko važnih državnih institucija, rekao da je to crveni alarm za državu da počne da mijenja mnoge stvari u bezbjednosnom sistemu.

Miljanić je istakao da je nepojmljivo da u 21. vijeku depo Višeg suda nema video nadzor, a da se vrata zatvaraju katancem.

Kako je kazao, slučaj pokazuje da se radi o nizu propusta bezbjednosnih institucija i njihovih čelnika.

“Ne mogu iznositi informacije, jer je predmet u toku i policija se uhvatila u koštac sa ozbiljnom kriminalnom organizacijom, a činjenica je da mafija u Crnoj Gori nije pobijeđena. Kraci hobotnice su otkinuti, ali glava postoji i dalje”, kazao je Miljanić.

On smatra da je odgovornost na prvom mjestu na sudu, jer je još od 2015. morao da ima svoju stražu ili da angažuje agenciju koja bi se bavila bezbjednosnim pitanjima.

“Imali smo jednu opomenu kada je prije šest mjeseci bačena bomba u Osnovnom sudu, a ja sam i tada postavio pitanje zašto se to nije ranije uradilo. Odgovornost je jasna, u prvom redu na Sudu, a u drugom redu na službama bezbjednosti, pogotovo Agencije za nacionalnu bezbjednost”, rekao je Miljanić.

Napominje i da je koordinacija među službama i institucijama loša i nepostojanje PR koji bi znao kako da se nosi sa ovakvim krizama je takođe problem.

“Ne mogu čelnici institucija da budu osobe za odnose sa javnošću, jer onda imate papazjaniju, da u tri dana imamo za javnost iz različitih institucija pet različitih informacija, koje samo pomažu počiniocima”, naglasio je Miljanić.

Kako je kazao, Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju se moraju obezbijediti uslovi za rad, “jer rade u sličnim uslovima kao što je ovaj depo”.

“Zatrpani predmetima, nemaju prostora i to je naredni korak koji bi morao da se riješi”, rekao je Miljanić.

On smatra da nije dovoljno samo ih fizički premjestiti, već obezbijediti i bezbjednosne ulove i standarde.

“Ako to primijenimo, kao što se radi u svijetu, nećemo imati ovih problema. Da se to radilo u Višem sudu ovo bi bilo nemoguće”, poručio je Miljanić.

On je istakao da profesionalizacija i depolitizacija policije moraju biti u fokusu nove vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS