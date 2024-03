Krapović: Imenovanje Radovića izazvalo političku i institucionalnu nestabilnost

Podgorica, (MINA) – Nezakonito imenovanje vršioca dužnosti /v.d./ direktora policije Aleksandra Radovića izazvalo je političku i institucionalnu nestabilnost u Crnoj Gori, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Krapović je, na konferenciji za novinare, rekao da će organi Demokratske Crne Gore dati odgovore na pitanje da li ta stranka podržava Vladu.

Upitan da li je njegov stav da Demokrate treba da budu dio Vlade ili ne, Krapović je kazao da će prvo iznijeti stav na organima partije.

“Radović je imenovan potpuno protivzakonito suprotno, onome što su odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima i kao posljedica toga je nastupila politička i institucionalna nestabilnost”, rekao je Krapović.

On je istakao da institucije moraju da daju odgovor na pitanje oko imenovanja Radovića. “Imam svoje mišljenje i mislim da su ušli u zonu krivične odgovornosti”, rekao je Krapović.

On je dodao da očekuje da tužilaštvo radi svoj posao.

„Ograđujem se da je to moj stav, nemam pravo da ocijenim da li je krivično djelo, to će uraditi tužilaštvo“, naveo je Krapović.

Upitan kada će biti održane sjednice stranačkih organa, Krapović je kazao da sada nijesu zakazane, ali da će biti u dogledno vrijeme.

Upitan kakav je njegov stav o korišćenju poligrafa prilikom ispitivanja kandidata za v.d. direktora policije, Krapović je odgovorio da to nije zakonom zabranjeno.

„Ne vidim nikakv problem da se jedan dio osoba, koja su zainteresovana i koja su prihvatila poligrafsko testiranje, i testiraju“, rekao je Krapović.

Na pitanje da li su sa bilo kim iz NATO-a razmatrali mogućnost angažovanje crnogorskih vojnika u Ukrajini, kao dio mirovne misije ili neki drugi način, Krapović je odgovorio da nije razgovarao na tu temu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS