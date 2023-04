Koprivica: Zaustaviti neustavno uvođenje slave Nikšića

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je odbornike u Skupštini opštine (SO) Nikšić da ne usvajaju inicijativu o uvođenju slave grada jer je, kako su kazali iz te nevladine organizacije (NVO), protivna Ustavu i relevantnim međunarodnim konvencijama.

Iz CDT-a su pozvali opštinu Nikšić da odustane od inicijative za promjenu ulica u gradu jer je ona, u svojim djelovima, nezakonita i predstavlja primjer opasnog istorijskog revizionizma.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da se, iako ih je zaprepastila činjenica da se nijedan odbornik nije usprotivio predlogu da se u Nikšiću uvede slava grada iako postoji odluka Ustavnog suda kojom je slična inicijativa u Herceg Novom proglašena neustavnom, nadaju da sjutra na sjednici neće biti usvojen.

“Usvajanjem predloga SO Nikšić bi pripadnike pravoslavne vjerske zajednice dovela u privilegovan položaj u odnosu na druge građane – pripadnike drugih vjerskih zajednica i ateiste, čime bi povrijedila princip jednakosti građana”, rekao je Koprivica.

Kako je kazao, tako bi bilo povrijeđeno pravo na slobodu vjeroispovijesti, kao i pravo tih građana da budu zaštićeni od bilo kog akta posredne ili neposredne diskriminacije.

Koprivica je naglasio da se predloženim rješenjem krši duh Ustava i važni ustavni principi – da je Crna Gora građanska država, da su svi pred zakonom jednaki, da su vjerske zajednice odvojene od države, kao i zabrana asimilacije.

On je naveo da predlog nije u skladu ni sa članom devet Zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim je propisano da nijedna religija nema status državne religije.

“On je u suprotnosti i sa jednim od osnovnih principa međunarodnog prava o ljudskim pravima – zabranom diskriminacije, koja je sadržana u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (član 14. Konvencije i Protokol 12) koja zabranjuje diskriminaciju od strane organa javne vlasti po bilo kom osnovu”, kazao je Koprivica.

Kako je rekao, imenovanje ulice u Nikšiću po pripadniku Bjelopavlićke četničke brigade Blagoju Jovoviću predstavljalo bi direktno kršenje Zakona o spomen-obilježjima koji zabranjuje podizanje spomen-obilježja “osobi koja je bila saradnik okupatora, njegovog saveznika ili pomagača”.

“Da bi se vršile inicirane promjene, isti zakon nalaže, obavezu da SO Nikšić usvoji Predlog programa podizanja spomen-obilježja za ovu godinu, koji ima jasno definisane neophodne elemente uključujući i spisak spomen-obilježja koja će biti izmijenjena, dorađena, izmještena, zamijenjena ili uklonjena, sa obrazloženjima razloga za to”, naveo je Koprivica.

On je kazao da i Ministarstvo kulture i medija mora dati saglasnost na taj program, a tek nakon toga su moguće promjene.

“Na sajtu SO Nikšić nije moguće pronaći ovaj program niti saglasnost Ministarstva kulture”, istakao je on.

Koprivica je rekao da bi preimenovanje ulica Narodnih heroja i Partizanski put poslalo jasnu poruku da većina u Nikšićkom parlamentu ima problem sa antifašizmom.

“Poštujemo činjenicu da u nikšićkom parlamentu postoji različit spektar ideoloških pozicija koje zastupaju pojedine političke partije, ali zaista ne očekujemo da u gradu koji je dao 48 narodnih heroja većina odbornika želi da uništi sjećanje na njih”, rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, uništavanje sjećanja na te ljude značilo bi akt istorijskog revizionizma, obračun sa najprogresivnijim momentom crnogorske prošlosti, kao i bezobzirnu trgovinu zarad ostvarenja političkog i ideološkog profita.

Koprivica je dodao da postoji problem sa aktuelnim društvenim momentom i političkim porukama koje bi se na taj način poslale.

On je dodao da bi te poruke bile potpuno jasne – većina u Nikšiću ima problem sa jednakošću, poštovanjem ljudskih prava i evropskih vrijednosti, sa borcima protiv okupatora i fašizma.

Kako je naveo, poruka bi bila da većina u Nikšiću ima problem sa borbom za pravednije društvo, za prava žena, za društvo u kome vlada socijalna pravda i poštenija raspodjela bogatstva, kao i sa borbom za siromašne a protiv jakih i moćnih.

“Nadamo se da je u Nikšiću ostalo makar malo političke vizije i razuma i da inicijative koje su predložene neće proći”, zaključio je Koprivica.

