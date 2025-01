Grupa studenata Kamo sjutra ponovo će tražiti ostavku Šaranovića i Bečića

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata „Kamo sjutra?“ sa protesta u četvrtak ponovo će zatražiti ostavku ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića, poručili su iz te grupe.

Iz grupe “Kamo sjutra?” su u pismu zahvalli građanima za veliku podršku i ukazano povjerenje.

Oni su kazali da su se okupili prvi put kako bi iskazali podršku studentskim blokadama u Srbiji, a zatim podržali protest protiv seksualnog uznemiravanja.

„Nakon protestne šetnje od Pravnog fakulteta do Skupštine Crne Gore, pridružili smo se ovom protestu koji je u Podgorici održan 26. decembra prošle godine. Naša namjera je bila jasna – pobuna protiv svakog vida nasilja“, kaže se u pismu grupe „Kamo sjutra?“ građanima.

Podsjeća se da se, nažalost, nedugo nakon formiranja grupe studenata, dogodio zločin na Cetinju.

„Naša reakcija da se ponovo okupimo bila je instinktivna, cilj, još jednom – pobuna protiv svakog vida nasilja, ovog puta dodatno nadojena ogromnim bijesom i tugom“, navodi se u pismu.

Iz grupe „Kamo sjutra?“ kazali su da Crna Gora još jednom nije uradila ništa da spriječi stradanja nedužnih.

Oni su naveli da su osjećali krivicu što društvo ranije nije reagovalo da spriječi takav zločin u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće.

„Na protestu 16. januara ponovo ćemo tražiti ostavku ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu“, istakli su iz grupe „Kamo sjutra?“.

Oni su ponovili da će tražiti demilitarizaciju društva, oduzimanje i uništavanje ilegalnog i skrivenog oružja, kao i revidiranje svih dozvola za posjedovanje oružja.

„Dopunićemo zahtjev koji se odnosi na bolje funkcionisanje policijskih strukura, tražićemo i poboljšanje brige o mentalnom zdravlju, ali i nove politike koje se tiču i prevelike centralizacije naše države. Svakako, tačni zahtjevi biće objavljeni uskoro“, kaže se u pismu.

Navodi se da porast nasilja, materijalnog i kulturnog siromaštva, kao i pogoršanog mentalnog zdravlja trenutno pogađa čitavu državu, ali je najočigledniji u gradovima u koje se već decenijama ne ulaže dovoljno.

„Zato ne možemo tvrditi da je slučajnost što se masovno ubistvo po drugi put u periodu od tri godine dešava na Cetinju. Razlozi međutim nijesu mentalitet, demoni ni podzemne vode, već višedecenijska politička stvarnost u kojoj nas svakodnevno političari svih partija zamajavaju pitanjima nacionalnosti i religijskog opredjeljenja“, kaže se u pismu.

Kako su rekli iz grupe „Kamo sjutra?“, za to vrijeme se na Cetinju, u Bijelom Polju, Andrijevici, Plavu, Beranama samo otvaraju nove kafane i kockarnice – fabrike za nesrećne osobe koje su, nažalost, do sad unesrećile stotine crnogorskih domova.

„Umjesto da pronalaze način da ožive gradove, da obezbijede nova radna mjesta, nove škole, vrtiće i da ulože u domove zdravlja, naši političari se bore hoće li na čelu ministarstava biti više pripadnika ove ili one nacionalnosti“, ukazali su iz grupe „Kamo sjutra?“.

Oni su istakli da je političarima važno kojim će pismom biti ispisano policija na službenim vozilima, i koliko će zaposliti partijskih vojnika.

„Stičemo utisak da oni koji kreiraju takvu političku stvarnost naše zahtjeve ne razumiju, ili ih se plaše“, kaže se u pismu.

Navodi se da je zločin na Cetinju posljedica urušenog sistema, nepromišljenog i neodgovornog djelovanja vlasti koja nakon zločina koji se dogodio 2022. u Medovini nije ponudila dugotrajno rješenje problema mentalnog zdravlja crnogorskog društva.

Iz grupe „Kamo sjutra?“ su kazali da je vlasti lako da i taj zločin proglasi nesrećom, djelom monstruma ili medicinskog fenomena.

„Ali mi smo svjesni da se monstrumi ne rađaju, njih stvara sistem koji osobe sa psihičkim tegobama demonizuje, šikanira, odbacuje, neadekvatno se bavi ili se uopšte ne bavi njima. Nazivajući zločinca – monstrumom, skidamo odgovornost sa sistema koji ni na koji način ne ohrabruje brigu o mentalnom zdravlju svakog pojedinca“, kazali su iz grupe „Kamo sjutra?“.

Iz te neformalne studentske grupe su rekli da huškačka politika, nepreuzimanje odgovornosti, korumpiranost, kriminal i nacionalizam jesu bolesti od kojih crnogorsko društvo decenijama pati.

„Svjesni smo da zbog neistina koje je partija Demokratska Crna Gora iznijela, postoji i određena grupa građana koja sumnja u naše namjere“, navodi se u pismu.

Dodaje se da su traume, koje je tridesetogodišnja vladavina Demokratske partije socijalista ostavila, duboke i razumljive.

„I sami ih još nosimo. U očima nas studentkinja i studenata ove grupe svaka se politička partija mjeri istim aršinima. Kako bismo zaliječili traume i postigli istinske reforme mi moramo pozivati na odgovornost sve one koji svojim političkim djelovanjem kroje našu budućnost“, kaže se u pismu.

Iz grupe „Kamo sjutra?“ su saopštili da su članovi njihove grupe prethodnih dana javno šikanirani i omalovažavani, dok su djevojke koje su govorile na protestu dobijale poruke prijeteće i nepristojne sadržine.

„Tako su crnogorski političari još jednom ugrozili naše živote i našu bezbjednost. Ali neće nas zastrašti, jer smo u ovome udruženi i čisti, što velika većina građana već prepoznaje“, ističe se u pismu.

Navodi se da je oružje grupe „Kamo sjutra?“ ljubav i empatija.

„Zato svoju borbu nastavljamo kako jedna od naših najboljih kritičarki reče: „Samo pametno, empatično, otvoreno, strpljivo i hrabro!“. Još jednom beskrajno hvala vama našim građanima i građankama što stojite uz nas“, zaključuje se u pismu.

