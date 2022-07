Gorović: Nije bilo propusta u postupanju policije

Podgorica, (MINA) – U Nikšiću se nije desio propust policije u postupanju, saopštio je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor policije opšte nadležnosti, Dragan Gorović dodajući i da su hemijska sredstva upotrijebljena u skladu sa zakonom.

Gorović je, u izjavi dostavljenoj medijima, rekao da su službenici policije u cilju sprečavanja sukoba između jednog broja okupljenih građana, na dva održana javna okupljanja u srijedu, odbijanja napada i uspostavljanja stabilnog javnog reda i mira, preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje.

On je rekao da je upotreba sredstava prinude bila u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Gorović je naveo da je nakon završenog prvog javnog okupljanja, došlo do incidenta u kojem je više policijskih službenika zadobilo povrede, a među kojima i jedan koji je zadobio teže tjelesne povrede.

“Radi tačnog informisanja javnosti, treba naglasiti da se nije desio propust policije jer se dvije grupe nijesu susrele na način da su imale fizički kontakt”, kazao je Gorović.

Prema njegovim riječima, planiranim aktivnostima policije oko Trga Slobode uspostavljen perimetar fizičkim prisustvom policije i sredstvima za zaprečavanje prolaska osoba.

“Obezbjeđenje prostora bilo je organizovano na odgovarajući način, između ostalog i vodeći računa o veličini i urbanističkoj konfiguraciji prostora, kao i na osnovu ostalih elemenata za obezbjeđenje ovakve vrste okupljanja”, rekao je Gorović.

On je kazao da je policija snimala javna okupljanja i na video snimcima koje posjeduje policija pomenuto se može jasno vidjeti.

Ukoliko postoji snimak koji ukazuje na drugačiji situaciju, Gorović je pozvao da se on prikaže, odnosno dostavi policiji, tužilaštvu i Odjeljenju za unutrašnju kontrolu.

“U kontekstu video snimka na kojem se vidi grupa, koja prolazi pored policijskih službenika naglašavamo da ova grupa nije prošla pored sredstava za zaprečavanje prolaska lica, odnosno nijesu prošli krajnje pozicije, na kojima je od policije bio ograničen pristup”, rekao je Gorović.

Prema njegovim riječima, policija je, fizičkim prisustvom i sredstvima za zaprečavanje prolaska osoba, spriječila bilo kakav fizički kontakt i sukob dvije grupe, što je i bilo u njenoj nadležnosti.

Gorović je naveo da je nakon toga došlo do napada jedne grupe na policijske službenike, koja je bila okupljena na Trgu Slobode.

“Koja je vrijeđala pripadnike policije i u njihovom pravcu bacala određene predmete kojima se mogu nanijeti povrede – staklene flaše, kamenice, stolice, drvene predmete, i slično”, naveo je Gorović.

On je kazao da je udaljenost između dvije grupe, koje su dijelili policija i sredstva za zaprečavanje prolaska lica, bila je značajna, mnogo veća nego na nekim javnim okupljanjima koja se u kontinuitetu, odnosno tradicionalno održavaju u Crnoj Gori, a koje nose povećan bezbjednosni rizik.

“Napad na policiju bio je jakog intenziteta i ni sa čim nije bio isprovociran od policije. Za to nema i ne može biti opravdanja u argumentu da je bilo verbalnih i drugih provokacija od druge grupe ”, kazao je Gorović.

On je rekao da svako ko na takvu vrstu provokacije odgovori fizičkim nasiljem odgovoran je i podliježe primjeni zakona.

“Uključujući i sredstva prinude, kada su ispunjeni zakonski uslovi, kao što je bio slučaj juče u Nikšiću”, dodao je Gorović.

Tamo gdje je to bilo potrebno, radi uspostavljanja stabilnog javnog reda i mira i odbijanja napada, kako je kazao Gorović, pripadnici policije su u skladu sa zakonom upotrijebili sredstva prinude, uključujući i hemijska sredstva.

On je rekao da je tokom srijede u Nikšiću angažovan dovoljan broj službenika, odnosno policija je bila adekvatno organizovana i pripremljena, i sprovodila planirane aktivnosti.

Gorović je rekao da se određeni broj osoba u medicinskim ustanovama javio radi ukazivanja ljekarske pomoći.

“Između ostalog i zbog kontaminacije usljed upotrebe hemijskih i ostalih sredstava prinude, zbog čega žalimo, ali je policija bila prinuđena da upotrijebi sredstva prinude u skladu sa zakonom”, kazao je on.

Gorović je rekao da su u toku policijsko-tužilačke aktivnosti povodom navedenih događaja, uključujući i identifikaciju izgrednika, odnosno osoba koja su počinila krivična djela i prekršaje.

On je rekao da će izvještaj o upotrebi sredstava prinude biće sačinjen u zakonom predviđenom roku, a Uprava policije će pažljivo analizirati i postupanje sopstvenih službenika i ukoliko se utvrde pojedinačna prekoračenja ovlašćenja, shodno tome i postupiti.

Gorović je kazao da će o drugim činjenicama i okolnostima javnost će biti blagovremeno upoznata, po okončanju svih zakonom propisanih procedura i postupaka.

On je apelovao na sve aktere na javnoj sceni da u procjeni situacije i dešavanja u Nikšiću, uzmu u obzir sve činjenice, kao i da je ovakav pristup policije uobičajen u razvijenijim demokratskim društvima, a posebno u okolnostima napada na policijske službenike u sprovođenju njihovih ovlašćenja i nadležnosti, u skladu sa zakonom.

