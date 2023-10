Društvo koje počiva na jednakim šansama jedino pravedno i prosperitetno

Podgorica, (MINA) – Društvo koje počiva na jednakim šansama može biti jedino pravedno i prosperitetno, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je na društvenoj mreži X čestitao Međunarodni dan djevojčica.

Milatović je kazao da mu je, kao ocu dvije djevojčice, važno da sve djevojčice budu zdrave, zaštićene, obrazovane i uključene u društvo.

“Jer samo ono društvo koje počiva na jednakim šansama može biti pravedno i prosperitetno”, naveo je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS