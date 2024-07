Đeljošaj zbog ranije preuzetih obaveza ne prisustvuje sastanku

Podgorica, (MINA) – Albanski forum zainteresovan je za saradnju sa svim akterima društvene scene kako bi Crna Gora ostala u fokusu evropskih integracija, poručio je lider partije Nik Đeljšaj, navodeći da zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku kod predsjednika Jakova Milatovića.

Milatović je pozvao na sastanak sve lidere parlamentarnih političkih subjekata kako bi ih informisao o zaključcima razgovora koje je imao u Briselu sa partnerima iz Evropske unije.

“Na ovu temu, uvijek smo spremni da damo doprinos i uvijek ćemo podržavati samo one projekte koji idu u pravcu sigurnog evropskog puta Crne Gore”, istakao je Đeljošaj.

Kako je dodao, evropski put nema alternativu i cijelo društvo mora se fokusirati i dati doprinos da Crna Gora postane članica EU do 2028. godine.

“Takođe, proces EU integracija ne treba koristiti za lične i partijske promocije, a pogotovo ne da se oko toga napravi ovoliki medijski spektakl”, naveo je Đeljošaj.

On je kazao da Albanski forum ostaje otvoren za organizovanje sastanka u narednom period, kada obaveze budu dozvoljavale.

“Koherentnom i preciznom koordinacijom naših kabineta, znajući unaprijed mjesto, vrijeme, temu i sve druge detalje, spremni smo da sarađujemo i pružimo ruku podrške za postizanje naših evropskih ciljeva”, poručio je Đeljošaj.

On je dodao da Albanski forum traži dijalog i promoviše saradnju i međusobno partnerstvo kako bi se crnogorsko društvo što prije integrisalo u veliku evropsku porodicu.

“Sa nadom da će se u bliskoj budućnosti organizovati sastanak po evropskim standardima između Vašeg i našeg kabineta, srdačno Vas pozdravljam i želim Vam sreću na današnjem sastanku”, naveo je Đeljošaj.

