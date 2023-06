Bolnici u Risnu osam hiljada EUR za nabavku instrumenata

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) donirao je Specijalnoj bolnici “Vaso Ćuković“ u Risnu osam hiljada EUR, kako bi podržao kupovinu neophodnih medicinskih instrumenata.

Ugovor o donaciji potpisali su direktori CEDIS-a i risanske Bolnice, Vladimir Čađenović i Vlado Popović.

Čađenović je rekao da je zadovoljan što je kompanija bila u prilici da pomogne tu zdravstvenu ustanovu koja je, kako je naveo, od nastanka prepoznatljiva po stručnosti i kvalitetu usluga kako u Crnoj Gori, tako i u širem regionu.

“Ponosan sam na činjenicu da CEDIS, kao društveno odgovorna kompanija, pažljivo osluškuje potrebe zajednice, pa samim tim stoji uz one, kojima je podrška najpotrebnija, a na korist cijelog društva”, naveo je Čađenović.

On je rekao da bi mu bilo drago da sve društveno odgovorne kompanije slijede primjer CEDIS-a, te na taj način, pored primarnog – ulaganja u zdravstvo, čuvaju sjećanje na velike dobrotvore, kakav je i bio Vaso Ćuković.

“Vjerujem da će kupovina instrumenata za hirurgiju kičme olakšati posao ljekara i medicinskog osoblja, a bolničku uslugu učiniti još kvalitetnijom”, kazao je Čađenović, dodajući da CEDIS planira da i u narednom periodu nastavi sa takvom vrstom projekata.

Popović je, u svoje i u ime cjelokupnog osoblja bolnice, zahvalio CEDIS-u na donaciji.

On je kazao da, pored brojnih aktivnosti na osavremenjavanju bolnice, usljed limitiranih finansijskih sredstava, nijesu u mogućnosti da nabave neophodnu opremu, zbog čega su se obratili CEDIS-u.

“Nabavkom ove neophodne medicinske opreme, a zahvaljujući donaciji CEDIS-a, Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju još više će osavremeniti pristup liječenju i stvoriti uslove i ambijent kakav dolikuje njenom renomeu i kakav zaslužuju korisnici svih naših usluga”, poručio je Popović.

On je istakao da je CEDIS prepoznat kao jedna od najznačajnih kompanija u državi, koja u kontinuitetu pruža podršku zdravstvenom sistemu.

Iz CEDIS-a su kazali da nastavljaju da vode računa o unaprjeđenju zajednice i doprinose boljem kvalitetu života, što se ogleda u kontinuiranim ulaganjem u zdravstvo.

“CEDIS već šest godina kroz svoje projekte iz različitih oblasti pomaže unaprjeđenju zajednice, tako da je ova donacija samo jedna u nizu za koju je izdvojen novac”, naveli su iz kompanije.

Oni su napomenuli da je CEDIS od početka ove godine zdravstveni sistem sa preko 40 hiljada EUR podržao Dom zdravlja Glavnog grada, Asocijaciju za preventivnu pedijatriju Crne Gore, Klinički centar Crne Gore.

