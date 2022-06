Adžić: Da zavisi od mog potpisa, Milović bi bio udaljen sa posla

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da bi policijski službenik Ljubo Milović bio udaljen sa posla prije mjesec, da to zavisi samo od njegovog potpisa.

On je to naveo u parlamentu odgovarajući na pitanje poslanika Demokrata Vladimira Martinovića da li je policija vršila provjeru imovnog stanja Milovića, da li se on nalazi u Cmoj Gori i koje mjere su preduzete protiv njega.

Adžić je rekao da je, shodno novoj mogućnosti koju predviđa Zakon o unutrašnjim poslovima, Uprava policije pred Komisijom za provjeru bezbjednosnih smetnji za dalje vršenje policijskih poslova pokrenula postupak koji je u toku i koji će, u zavisnosti od ishoda, imati posljedice u odnosu na radno-pravni status Milovića.

”Da udaljenje Milovića sa posla zavisi od mog

potpisa, još prije mjesec bi bio udaljen”, kazao je Adžić.

On je poručio da je dužan da se pridržava pravila, procedura i zakona.

Adžić je rekao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Uprava policije preduzeti sve mjere i radnje radi uspješnog i efikasnog obavljanja policijskih poslova i sprovođenja policijsko – tužilačkih aktivnosti u odnosu na taj predmet.

On je dodao da se ne mogu na osnovu političkih stavova i medijskih natpisa ljudi osuđivati i zatvarati i da postoje nadležne institucije.

“U svakom slučaju, ono što bude zavisilo od mene, od MUP-a, vjerujte da će biti u najboljem interesu građana i da će bezbjednost u Crnoj Gori biti na još većem nivou nego što je danas, a značajno većem nego što je bila prije desetak godina”, poručio je Adžić.

On je, odgovarajući na pitanje Martinovića koliko i ko su osobe iz Crne Gore koje su prijavile nadležnim državnim organima da posjeduju kriptovani telefon, kazao da odredbama pozitivno pravnih propisa u Crnoj Gori nijesu definisane bilo kakve zabrane koje se odnose na posjedovanje i korišćenje uređaja za kriptovanu komunikaciju.

Kako je rekao Adžić, posjedovanje ill korišćenje tih uredaja ne predstavlja bilo kakav oblik nezakonitog, odnosno nedozvoljenog ili kažnjivog ponašanja, koje podliježe reakciji nadležnih organa.

On je ukazao da ne postoji obaveza bilo koje osobe da posjedovanje ili korišćenje predmetnih uređaja za elektronsku komunikaciju prijavljuje državnim organima.

“Ono što je problematično u ovoj situaciji jeste što vi pokušavate kriminalizovati premijera (Dritana) Abazovića. Radite isto ono što je radio Šešelj kada je u pitanju pokojni premijer Zoran Đinđić”, rekao je Adžić.

On je naveo da ne zna koje su namjere Demokrata.

“Zaista mi je žao što ste zbog politike spremni da ljude s kojima ste do skoro dijelili iste stavove, sa kojima ste mnogo puta jeli i pili, u ovom momentu samo zarad političkog profita pokušavate kriminalizovati i pokušavate ugroziti njihovu bezbjednost i život”, kazao je Adžić.

Martinović je rekao da se na vrlo prosto pitanje da li je Milović “utekao ili su ga pustili iz zemlje”, Adžić služi najgnusnijim neistinama.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Daliborka Pejović zatražila je podatke o broju i strukturi osoba koje su stekle državljanstvo na osnovu Odluke o kriterijuma za dodjelu državljanstva, koju je usvojila Vlada Zdravka Krivokapića.

Adžić je kazao da od stupanja na snagu te odluke, 19. februara ove godine, zakljucno sa 27. junom, MUP nije donio nijedno rješenje o sticanju crnogorskog državijanstva prijemom.

On je rekao da to ne znači da nije bilo ljudi koji su aplicirali.

“Više od 1,4 hiljade je apliciralo za dobijanje državljanstava. Rok za odlučivanje je godinu”, dodao je Adžić.

Na pitanje poslanika Demokrata Dragana Krapović da li smatra da su kriminalne grupe ohrabrene pojedinim promjenama u bezbjednosnom sektoru, Adžić je odgovorio da su ostvareni rezultati, koji su konstatovani u izvještajima Evropske komisije i međunarodnih partnera, najboiji pokazatelj da promjene u nijesu ohrabrile kriminalne grupe.

“Iako su promjene u svim društvenim segmentima, uključujući i oblast unutrašnjih poslova, odnosno oblast bezbjednosti, neminovnost, one nijesu i ne predstavljaju podstrek za djelovanje pojedinaca i grupacija koji svoje aktivnosti sprovode u oblastima teškog i organizovanog kriminala”, naveo je Adžić.

On je kazao da se mora imati u vidu da organizovane kriminalne grupe karakteriše veoma široka saradnička mreža uspostavljena na transnacionalnom nivou i njihovo strateško usmjerenje ka primjeni nasilja i izvršenju najtežih krivičnih djela protiv života i tijela.

Kako je naveo Adžić, u pitanju su izazovi sa kojima se susrijeću organi za sprovođenje zakona u zemljama regiona i šire, pa i u Crnoj Gori.

“Imajući to u vidu, moramo biti svjesni činjenice i realno konstatovati da postoji izvjesnost da će se sukobi izmedu organizovanih kriminalnih grupa nastaviti i u narednom periodu, ali samim tim i borba protiv organizovanog kriminala u cjelini”, rekao je Adžić.

Govoreći o teškom krivičnon djelu izvršenom u Budvi 17. juna ove godine, on je istakao da nadležni organi preduzimaju sve raspolozive mjere i radnje sa ciijem rasvjetljavanja.

“Kao i identifikacije i pronalaska njegovog izvršioca, kao i svih drugih osoba koje su na bilo koji način učestovale u dogadaju”, naveo je Adžić.

On je rekao da je osnovan profesionaini optimizam u odnosu na ishod aktivnosti koje se preduzimaju.

“Imajući u vidu kontekst događaja proteklih godina i do sada raspoloživa saznanja, ne isključuje se mogućnost da je i to krivično djelo posljedica sukoba između organizovanih kriminalnih grupa”, kazao je Adžić.

On je na pitanje Krapovića odgovorio da trenutno ne postoje saznanja koja bi ukazivala da je neko od zaposlenih u sektoru bezbjednosti pružao logističku ili bilo kakvu drugu podršku osobama koje su učestvovale u izvršenju tog krivičnog djela.

“Ukoliko se kroz sprovođenje policijsko-tužilačkih aktivnosti dođe do bilo kakvih saznanja o eventualnoj umiješanosti, podršci ill propustima zaposlenih u bezbjednosnom sektoru, odnosno MUP-u – Upravi policije, protiv njić će biti preduzete mjere u cilju utvrđivanja njihove odgovornosti”, naveo je Adžić.

Poslanik DPS-a Dragutin Papović pitao je Adžića kakav je njegov stav u vezi sa uklanjanjem državne zastave sa zgrade Opštine Nikšić 2. juna ove godine.

“Antidržavna vlast u Opštini Nkšić skinula je sa zgrade opštine i oskrnavila državnu zastavu. Na sličan način je ova vlast pokušala da prizemnim provokacijama oskrnavi proslavu Dana nezavisnosti”, kazao je Papović.

On je rekao da je “cilj anticrnogorske vlasti u opštini Nikšić da taj grad, perjanicu crnogorske kulture, građanskog duha i gospodstva, pretvori u šovinističku kasabu”.

Kako je kazao Papović, u obrazloženju odluke navodi se da je zastava uklonjena shodno Zakonu o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola, i da su državnu zastavu tretirali kao nacionalni simbol.

On je rekao da je to protivzakonito jer se na isticanje državne zastave ne može primijeniti taj zakon, već samo Zakon o državnim simbolima.

Prema riječima Papovića, to nije neznanje, “već jasna poruka da opštinska vlast u Nikšiću zastavu Crne Gore ne tretira kao državnu, već kao zastavu crnogorske nacije”.

“Tako je opštinska vlast skrnavljenjem državne zastave ustvari izjavila da ne priznaje Crnu Goru i da su Crnogorci za nju manjinska, čak nepoželjna nacionalna zajednica. Ovo je udruženo zlodjelo Demokratskog fronta i Demokrata, koji su tako pokazali da ne poštuju ni državu, ni državne simbole”, rekao je Popović.

Adžić je naveo da se u pitanju Papovića čuo niz političkih kvalifikacija.

On je kazao da je zagovornik toga da se zastava ističe u skladu sa Zakonom o državnim simbolima.

“Uklanjanje zastave sa zgrade opštine Nikšić smatram apsolutno nepotrebnim i jednim vidom političke igre koja je nastavak onoga što se dešava proteklih 30 godina”, rekao je Adžić.

