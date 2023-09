Abazović: Crna Gora demonstrirala visok nivo kredibilnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ukupnim djelovanjem, u složenim geopolitičkim uslovima, demonstrirala visok nivo kredibilnosti, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, bio gost na radnoj večeri koju je sinoć za šefove diplomatija država transatlantskih partnera priredio državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Entoni Blinken.

Navodi se da su tokom radne večere u fokusu bile tri teme, od kojih se jedna odnosila i na Zapadni Balkan.

Abazović je ocijenio da je Crna Gora svojim ukupnim djelovanjem, u složenim geopolitičkim uslovima, demonstrirala visok nivo kredibilnosti, i da u regionu važi za državu sa najvećom perspektivom kada su u pitanju dalji integracioni procesi.

„Blinkena sam upoznao sa onim što su naše međunarodne pozicije u vezi sa situacijom u Ukrajini, ali i sa planovima kako pospješiti regionalnu saradnju”, kazao je Abazović.

Večeri su, pored ministara vanjskih poslova NATO zemalja, prisustvovali i generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg i visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku, Žozep Borelj Fonteljes.

