Rukometašice poražene od Francuske

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Crne Gore poražene su večeras u Skoplju od selekcije Francuske 27:19, u prvom kolu glavne faze Evropskog prvenstva.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Jovanka Radičević sa šest golova, Ivona Pavićević je dodala tri, a po dva puta u strijelce su se upisale Tatjana Brnović, Milena Raičević i Đurđina Jauković.

Po jedan gol za Crnu Goru postigle su Matea Pletikosić, Ivana Godec, Đurđina Malović i Itana Grbić.

Kod Francuskinja najbolja je bila Pauleta Fopa sa šest golova, Orlan Kanor, Klo Valentini i Laura Flipes postigle su po tri pogotka, a tri puta u strijelce se upisala Ališa Tublan.

Crna Gora zauzima drugo mjesto na tabeli sa četiri boda, a Francuska je prva sa maksimalnih šest.

Španjolke i Holanđanke na diobi su treće pozicije sa po tri boda, a danas su podijelile bodove u remiju 29:29.

Lavice će u utorak od 18 sati igrati protiv Rumunije, dok će Francuskinjama istog dana rival biti Njemačka.

