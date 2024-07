Bašanović najbolji pojedinačno i ekipno, medalje i za Cerovića i Ćirković

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog stonoteniskog kluba osoba sa invaliditetom Luča sa četiri medalje završili su nastup na turniru u Visokom. Osvojene su dvije zlatne i po jedna srebrna i bronzana medalja. Zlatne medalje osvojio je Dejan Bašanović u kategoriji S10, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Srebrni je bio Miljan Cerović, a bronzana Milijana Ćirković. Bašanović je u kategoriji S10, u pojedinačnoj konkuenciji, slavio ispred domaćih takmičara, Porića i Vidičeka. Bronzani sa Evropskog prvenstva u Helsingburgu bio je drugoplasirani u grupi, a do zlatnog odličja u konkurenciji 11 stonotenisera došao je sa tri trijumfa u nokaut fazi. U ekipnoj konkuenciji Bašanović i Vidiček slavili su protiv Harisa Eminovića i Darka Pavlića. Eminović, učesnik Paraolimpijskih igara u Tokiju, osvojio je zlatnu medalju u spojenim katagorijama 6-8, ispred crnogorskog stonotenisera Miljana Cerovića. Ćirković je do bronzanog odličja došla pobjedom protiv takmičara iz Sjeverne Makedonije, u meču za treće mjesto Prethodno je kao prvoplasirana završila takmičenje u grupi. Na korak od medalje bio je i Pjetro Paljušević, ali je izgubio za ulazak u polufinale. U prvom dijelu takmičenja upisao je dva trijumfa i osvojio prvo mjesto u grupi. U grupi je zaustavljen Đuro Krivokapić. U igri za ekipnu medalju bili su i Ćirković i Cerović, ali su izgubili meč za treće mjesto, dok je prvi krug bio koban za Paljuševića i Krivokapića. Turnir u Visokom okupio je više od 30 stonotenisera iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS