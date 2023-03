Živković: Pobjeda Đukanovića biće pobjeda čitave Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Pobjeda predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića biće pobjeda čitave Crne Gore, saopštili su iz te stranke dodajući da od nedjelje kreće demokratska borba za povratak države na evropski kolosijek.

Kako je kazao poslanik DPS-a Danijel Živković, kako se izborni dan primiče, tako je sve više informacija sa terena koje nedvosmisleno ukazuju da će Đukanović u nedjelju ostvariti novu veliku izbornu pobjedu.

“Neće to biti samo njegova i pobjeda DPS-a i svih naših partnera koji su javno podržali njegovu kandidaturu – već će u pitanju biti pobjeda čitave Crne Gore, građanske i evropske, one koja je samosvjesna i koja počiva na međukonfesionalnoj slozi i saradnji”, kazao je Živković.

On je rekao da je uzalud protivnicima sve što rade.

“Pa i to što na svaki način pokušavaju narušiti ustavno pravo crnogorskim biračima i našoj dijaspori – nikoga oni neće zaplašiti”, dodao je Živković.

Prema njegovim riječima, u nedjelju će protivnici dobiti najbolji i demokratski odgovor na sve pokušaje zastrašivanja, pritisaka i ucjena.

Živković je poručio da se Crna Gora nikad nije dala vezati, i da će tako biti i ovog puta.

“Od nedjeljne pobjede kreće demokratska borba za povratak države na evropski kolosijek, sa kojeg su je pokušali izgurati apostoli i oni kojima bespogovorno služe”, zaključio je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS