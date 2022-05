Osmani: Napredak Crne Gore podstrek cijelom regionu

Podgorica, (MINA) – Napredak Crne Gore na planu evropskih integracija daje podstrek evropskoj perspektivi na Zapadnom Balkanu, ocijenila je predsjednica Kosova Vjosa Osmani.

Ona je, na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem na marginama samita Međunarodnog republikanskog instituta u Bečićima, rekla da Kosovo cijeni napore koje Crna Gora ulaže na stabilizaciji regionalnih prilika.

“Vaš napredak na planu evropskih integracija daje podrstrek evropskoj perspektivi na Zapadnom Balkanu”, poručila je Osmani.

Iz kabineta Abazovića saopšteno je da je na sastanku konstatovano da Crna Gora i Kosovo nemaju otvorenih pitanja i da međusobnoj saradnji značajno doprinose frekventni susreti na najvišem nivou.

“Zajednički zadatak je da se u narednom periodu konkretizuju projekti od zajedničkog interesa u oblasti ekonomije i saobraćaja”, poručeno je sa sastanka.

Na sastanku je ocijenjeno i da je potrebno unapređivati saobraćajnu infrastrukturu.

Abazović je istakao da će fokus Vlade, u tom smislu, biti na rekonstrukciji puta Plav-Dečani, kao i izgradnji tunela Rožaje-Peć.

“Izraženo je opredjeljenje obje strane da rade na brzom rješavanju pitanja vazdušnog koridora između dvije države”, kaže se u saopštenju.

Abazović je rekao da Crna Gora vodi inkluzivnu politiku i da je iskreno posvećena svakom vidu regionalne saradnje, što je dokazala više puta do sada.

“U tom smislu, kontinuirano se ulažu napori kako bi se nadogradnjom postojećih odnosa sa svim susjedima dao dodatan podstrek i otvorile nove mogućnosti za demokratski, ekonomski i svaki drugi napredak regiona”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS