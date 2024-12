Novović: Pod lupom je i više čelnika nove vlasti

Podgorica, (MINA) – U Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) formirano više krivičnih predmeta protiv funkcionera ili članova političkih partija koje sada konstituišu vlast, saopštio je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i pojasnio da se u njima ažurno postupa radi donošenja odluka.

On je u intervjuu za Vijesti rekao da kategorički odbacuje tvrdnje dijela javnosti da se SDT isključivo bavi funkcionerima bivše vlasti, a da slučajeve u koje su “uključeni” predstavnici vlasti nakon 30. avgusta 2020. godine drži u fiokama.

Novović je podsjetio da je SDT pokrenulo krivične postupke i uhapsio pojedine visoke javne funkcionere, koji su u trenutku lišenja slobode i pokretanja postupka bili i funkcioneri političkih partija koje su vršile ili i sada vrše vlast.

“U SDT-u formirano je više krivičnih predmeta protiv drugih lica, funkcionera ili članova političkih partija koje sada konstituišu vlast, u kojima se ažurno postupa radi donošenja odluka, a o kojima detaljnije ne mogu govoriti zbog interesa postupka, ali će javnost i o tome biti upoznata kad se steknu uslovi”, rekao je Novović.

On je istakao da je postupanje SDT-a u svakom krivičnom predmetu i u svakom slučaju je savjesno, nezavisno, nepristrasno i odgovorno, po Ustavu i zakonu, i da će tako biti i ubuduće, dok god sam je on njegov rukovodilac.

“Uostalom, baš takvo postupanje u dosadašnjem radu je donijelo rekordno visok stepen povjerenja građana Crne Gore u Specijalno državno tužilaštvo kojem, prema posljednjim relevantnim međunarodnim istraživanjima, vjeruje dvije trećine građana”, rekao je Novović.

Novović je u negirao spekulacije da razmišlja o odlasku iz SDT-a i povratku sudijskom pozivu, naglašavajući da je fokusiran na rad te institucije i ostvarivanje rezultata u interesu pravde i građana Crne Gore.

Govoreći o povjerenju u rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja i učincima tog tima, apostrofirao je da “Predrag Šuković i njegovi ljudi predstavljaju primjer profesionalnosti, hrabrosti i integriteta kojim treba da se vode svi službenici Uprave policije u vršenju policijskih poslova”.

Novović je rekao da je saglasan da nedovoljan broj službenika Specijalnog policijskog odjeljenja predstavlja značajan problem u svakodnevnom funkcionisanju SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja.

“Trenutni broj službenika je 30, što je apsolutno nedovoljno da bi se na efikasan način odgovorilo na sve zahtjeve tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, kojih je 14, a u ovom trenutku rade na otprilike 750 predmeta”, istakao je Novović.

On je dodao da takvo stanje u velikoj mjeri usporava rad i otežava postizanje još boljih rezultata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS