Mugoša: Crna Gora nema vremena za uskopartijska nadmudrivanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nema vremena za uskopartijska nadmudrivanja, promovisanja i zakulisna igranja na “više stolica”, kazao je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša, dodajući da je neophodno da se izlazak iz trenutne političke situacije desi u narednih nekoliko dana.

Mugoša je kazao da Crna Gora stagnira i suštinski nazaduje na evropskom putu, i ima zaključanu Skupštinu.

“A izvršna vlast iako je u takozvanom tehničkom mandatu donosi odluke sa ozbiljnim reperkusijama kako na unutrašnje prilike tako i na međunarodnu reputaciju Crne Gore”, rekao je on.

Mugoša smatra da bi odgovoran pristup značio formiranje vlade na jasnim političkim i programskim principima djelovanja sa nedvosmislenim planom prioriteta i poštenim pristupom svih potencijalnih učesnika.

“Crna Gora nema vremena za uskopartijska nadmudrivanja, promovisanja i zakulisna igranja na “više stolica”, dodao je on.

Mugoša je rekao da Crna Gora nema vremena ni za neutemeljena uslovljavanja posebno od onih sa diskutabilnom političkom i ideološkom podlogom, dijeljenja bilo kakvih, a pogotovo evropskih lekcija od onih koji su bili dio izvršne vlasti i parlamentarne većine u posljednjih godinu i po.

“Jer je neophodan odgovoran, odlučan evropski i evroatlanski pristup sa ciljem odblokiranja EU integracionog puta i izlaska iz ozbiljnih političkih, institucionalnih, socio-ekonomskih i bezbjednosnih izazova”, kazao je on.

Mugoša smatra da ako se u ovoj društveno-političkoj situaciji formiranje vlade odugovlači zarad toga ko će koga bolje ucijeniti i ko će bolje sebe predstaviti kao faktora progresa u Crnoj Gori, onda bilo kakav eventualni dogovor nema održivu perspektivu.

“Posebno, ako imamo u vidu činjenicu da su 44 poslanika smijenila 42. Vladu i da na toj proevropskoj vrijednosnoj većini odnosno platformi treba graditi i potencijalno novu 43. Vladu. Svi ostali, koji su spremni da prihvate tu platformu, dobrodošli su u mjeri koja je u skladu sa navedenim činjenicama”, rekao je on.

Urgencija SD-a za razrješenjem ove situacije vezane za potencijalno formiranje 43. Vlade, kako je naveo Mugoša, ne znači niti u jednoj varijanti blanko podršku te partije bilo kome i bilo čemu.

“Nedavanje podrške još jednom neodrživom eksperimentu ne bi bio, kao što se pokušava nemušto plasirati u javnosti, dokaz zaustavljanja emancipatorskih evropskih procesa, već upravo izraz dosljednosti i jasnog opredjeljenje da se ne prave kompromisi kada su u pitanju temeljne vrijednosti samosvjesne i evropske Crne Gore”, dodao je on.

Mugoša je rekao da ne može biti prihvatljivo i da anti-NATO partije dobiju mogućnost da imaju dominantnu ulogu u parlamentu i vladi države koja je članica NATO saveza.

“I vjerujem da je to zajednički stav svih državotvornih partija. Valjda smo neke pouke izvukli iz prethodnih godinu i po dana, a i iz perioda prije toga”, naveo je on.

Mugoša je poručio da u suprotnom, treba što prije ići na model formiranja tehničke vlade sa oročenim mandatom koja bi pripremala vanredne parlamentarne izbore.

