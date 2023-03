Đukanović: Praviti što više izvora zelene energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori neophodno je napraviti što više izvora zelene energije, kazao je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović.

Kako je saopšteno iz EPCG, u Trebinju se do petka održava Samit energetike (SET), jedan od najvećih u regionu.

Iz EPCG su kazali da se samit sastoji od deset tematskih panela i jedne sesije, a učestvuju eminentni stručnjaci u oblasti energetike iz regiona i svijeta.

Đukanović je učestvovao na plenarnoj sesiji „Ubrzanje regionalnog održivog plana i prelaz na čistu energiju – uloga EU“, kojoj je moderirao konsultant projekta EU4 Energy, Janez Kopač.

Đukanović je rekao da je u Crnoj Gori u posljednje dvije godine napravljen dobar plan.

„Pokrenut je projekat “Solari 3000+” zbog poslovne filozofije “proizvodi gdje trošiš”. Mi ćemo Eko-fondu da platimo šest-sedam miliona CO2 takse, ali će, istovremeno, Eko-fond da finansira potrošače odnosno domaćinstva”, rekao je Đukanović.

Fond će taj novac, kako je dodao, rasporediti na tri hiljade fizičkih lica.

“Mislim da svi radimo dobar posao, a povećavamo proizvodnju iz obnovljivih izvora“, naveo je on.

Đukanović je rekao da je druga poslovna filozofija EPCG neviđena kompatibilnost hidro i solarnih potencijala.

On je dodao da je zabrinut kad čuje mišljenja oko mogućih problema u prenosnom sistemu.

Đukanović je upitao zbog čega se, kada se prave solarne elektrane, ne bi koristila energija hidro potencijala.

On je podsjetio da zbog loše hidrološke situacije prošle godine u Crnoj Gori gotovo pet mjeseci nijesu radile hidroelektrane.

“U slučaju da se ovakve godine ponove, solarna energija može nadomjestiti energiju iz hidroelektrana”, poručio je Đukanović.

On je naglasio i da je EPCG pokrenula i projekat ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja u vrijednosti od 70 miliona EUR.

Đukanović je istakao da veoma ozbiljno pristupaju svim projekata, poštujući direktive Evropske unije.

„Strategija je jasna: mora da se pravi što više izvora zelene energije. Moramo svi da radimo. Šta je problem? Problem je zakonska regulativa, javne nabavke, javni registri i stručna znanja“, rekao je Đukanović i pojasnio da kada kaže zakonska regulativa, to znači da mora dobro da radi i Vlada i Skupština.

Kako je kazao, mora dobro da radi i EPCG i lokalna samouprava, da bi bila podignuta energetska tranzicija.

Iz EPCG su kazali da je SET 2023 svečano otvorio predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, koji je učesnicima poželio uspješan rad.

