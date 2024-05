U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 28. maj, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića, dio Zabjela – ul. Vojislavljevića , dio ul. Đura Jakšića, Ksenije Cicvarić, Romanovih, Princeze Ksenije i Janka Đonovića, Grudice, ulica 8 marta oko Titeksa.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio ulice Balšića prema Bulevaru Ivana Crnojevića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Potkraj Šaranovića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Riđani, dio Vilusa, Seoca, Bukovik.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošača u Barskom polju ispod Volujice, radio difuzni centar Volujica.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj(kod hotela Emerald i Lion.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Ledenice, Krivošije, Dragalj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08 do 11 sati: Sela:Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Zagorje, dio sela Šekular, Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, Kolektor ,dio naselja Taluma, dio sela Goražde.

– u terminu od 14 do 17 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Rasovo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Slijepač most, Rakita, Bojišta, Rasovo – Rastoka, Gornja Lješnica, Dobrinje, Vrh, Ribarevine, Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Smrčje, Izlasci.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 16 sati: Pržišta, Donja Štitarica, Krstac, Šundeci, Tutići.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: naselje Begluci, Dom Kulture, selo Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Godočelje, dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje (kratkotrajna isključenja).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Daciće,Gornji Bukelj,Tofi kamenolom,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula (dva puta kratkotrajno po 15 minuta )

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Novakovići.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

