U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 16. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 9 do 13 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Orasi, Lipe, Gornji Kokoti, Podstrana, Korneti, Šteke, Popratnica, Draževina, Krusi i Beri;

– u terminu pd 9 do 13 sati – Podstrana, Liješnje, Ledo i Keramika;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zagoriča – dio ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Tološa – dio ul. Boška Buhe, Obodske, Marka Rasovića, Vlada Raičevića, Budvanske, Aca Prijića , Miloša Vuškovića i dio Dalmatinske;

– u terminu od 8 do 15 sati – Podsić;

– u terminu od 8 do 15 sati: Sadine- dio ul. Dr. Blaža Raičkovića, dio ul. Knjaza Danila, ul. Živoina Perića, Crnogorske solidarnosti, Dr. Mihaila Radulovića i dio ul. Jozefa Bajze.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Stanjevića Rupa, Osredina, dio Novog Sela, dio Komunica i dio Suka;

– u terminu od 10 do 15 sati – Gorica;

– u terminu od 10 do 15 sati: centar Danilovgrada – dio ul. Vlajka Đuranović, Bijelog Pavla, Baja Sekulića, Sava Burića, Njegoševa, 9. decembra, Dečanske i IV proleterske crnogorske brigade.

Cetinje

– u terminu od 10 do 15 sati – dio naselja Gruda.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Javljen, Macavare i Bršno;

– u terminu od 9 do 11 sati: Dragovoljići, Risji Do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine i Gradačka Poljana (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 9 do 11 sati – Lukovo.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 15 sati – Igalo (područje iznad petlje u Igalu).

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati: Grbalj – Radanovići do škole;

– u terminu od 9 do 13 sati – dio Stoliva prema Kotoru;

– u terminu od 9 do 12 sati: Dobrota – zgrada Mravinjak (naselje oko zgrade i iznad magistrale).

Bar

– u terminu od 8:30 do 14 sati – Utjeha;

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati: Brajša, Naselje Kaliman, Lolovići, Gornji i Donji Rastiš i Curanovići.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 16 sati: Cerovo, Medanovići, Cerovo 1 i 2, Jabučina i Pavino polje;

– u terminu od 13 do 15:30 sati – Potkrajci;

– u terminu od 8 do 11 sati – Loznice.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška gora, Uljari i Sela;

– u terminu od 8 do 16 sati: Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica i Lipovo;

– u terminu od 9 do 15 sati: Rečine, Višnje i Liješnje;

– u terminu od 8 do 15 sati – Jasenova.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 14 sati – Štitarica;

– u terminu od 9 do 13 sati – Podbišće (NN izvod Trnovača).

Pljevlja

– u terminu od 9 do 15 sati: naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 9 do 15 sati: Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće.

Žabljak

– u terminu od 9 do 14 sati: naselje Klaonica, Junča Do, restoran Javorovača, zgrade Sindikata i Policije.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Seošnica.

Plav

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati – Novšiće (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Tmušiće, Crni, Zagorje i Cvljevine.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Jošanica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

