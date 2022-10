U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 27. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Benkaj, Dučići, Ubli, Fundina, Liješta, Medun, Zatrijebač, Poprat, Koći, Stijepovo, dio Zagoriča oko TS Podgorica 1, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, dio Pričelja, Radevići, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Liša, Baći, Vukovići, Straganica, Zavala i Radeća, Golužba i dio Donje Gorice – ulica Vladike Ruvima Boljevića, naselje oko škole u Donjoj Gorici.

– u terminu od 09 do 12 sati: ulice Moskovska, 13 Jula, Vasa Raičkovića i Svetozara Markovića, zgrade u Ulica 13 jul preko puta Redakcije Dan.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Studenog.

– u terminu od 10 do 14 sati: kućna potrošnja TS 35/10 kV Danilovgrad.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Baslosave, Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezuje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Ostros centra, Ardulići, Mrkojevići.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Babin Do.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:45 sati: Gornja Kolomza, Ćurke i Sutjel.

Kotor

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Škaljari- područje oko tunela, BP INA, zgrada Franca i područje oko nje.

– u terminu od 09 do 12 sati: Krimovice.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Rakite, Škaljari dio potrošača.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Tomičići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Gračanica i Zabrđe.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Bubanje i Cvljevine.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 13 sati: Gornja Lipnica

– u terminu od 08 do 14 sati: Čokrlije – Rajkovići

– u terminu od 09 do 14 sati: Obrov

– u terminu od 09 do 16 sati: Biokovac, Jabučina (Jabučno), Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Kruševo, Stožer 1 – Žuber i Femića krš.

– u terminu od 11 do 14 sati: Bliškovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Lug Vukićevića i Mioska.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Slatina, Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Stevanovac, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena Lokva.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Vrbica i Šekular.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Meteh, Jara i dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati: Uremovići, Crnobori, Gornje selo, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje.

– u terminu od 10 do 13 sati: Paučina.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Virak i Borje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

