Povoljni uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori učesnike u saobraćaju danas očekuju uglavnom povoljne vremenske prilike, pa se na većini puteva saobraća nesmetano, saopšteno je iz Auto moto saveza.

Upozorava se da ponegdje u sjevernim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost.

„Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje“, kaže se u saopštenju.

Na magistralnom putu M-5, dionica Rožaje – Špiljani, zbog rekonstrukcija puta saobraćaj je u prekidu za sve vrste vozila od devet do 15 sati.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-3 dionica Pljevlja-Metaljka, saobraćaj je obustavljen za sva vozila od 12 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-3, dionica Šćepan Polje-Nikšić, obustavljen je saobraćaj od osam do 11 sati i od 13 do 16 sati.

Iz AMSCG su kazali da je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS