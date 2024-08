Dio Tivta bez struje

Podgorica, (MINA) – Dio Tivta ostao je bez struje zbog problema na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz te kompanije su na društvenim mrežama objavili da je bez struje Luštica, Đuraševići, Plavi Horizonti, Krašići, Radovići, Bjelila, Gošići, Oblatno, Bogišići.

“Ekipe CEDIS-a su na terenu i rade na rješavanju nastalog problema”, navodi se u objavi.

