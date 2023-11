Za vikend Podgorica Milenium ran

Podgorica, (MINA) – Podgorica Milenium ran događaj je koji slavi zajedništvo, upornost i sportski duh, istovremeno pružajući savršenu platformu za promociju Glavnog grada i države, kao destinacije koja cijeni zdravlje, sport i kulturu, saopštili su organizatori manifestacije.

Navodi se da Podgorica Milenium ran, koji će biti održan od 17. do 19. novembra, predstavlja više od trkačkog događaja, to je praznik sporta i kulture koji stavlja naš grad na mapu značajnih sportskih događanja.

“Okupljajući preko 2.500 učesnika iz 36 država svijeta, taj događaj ne samo da promoviše zdrave stilove života, već je i prilika za prikazivanje ljepote i gostoprimstva Podgorice i Crne Gore”, stoji se u saopštenju.

Organizator je najavio da ovogodišnju manifestaciju prati i osam muzičkih stanica raspoređenih duž rute, koje će, kako su naveli, pružiti nezaboravnu zabavu i energiju kako učesnicima trke, tako i posjetiocima, stvarajući jedinstvenu atmosferu slavlja sporta i zajedništva.

“Događaj počinje u petak, registracijom učesnika u Hard Rock Cafeu na Trgu Nezavisnosti, gdje će trkači imati priliku da se okupe, upoznaju i pripreme za predstojeće izazove. Subota je rezervisana za najmlađe ljubitelje trčanja, sa dječijom trkom koja startuje u 10 sati na Mostu Milenijum, dok će paraolimpijci svoju trku imati u 11.30 na istoj lokaciji, demonstrirajući snagu i inspiraciju kroz sport”, piše u saopštenju.

Vrhunac manifestacije biće u nedjelju sa startom trka na 10, 21,1m i 42,2 kilometara u deset sati.

“Odmah nakon toga, u 10.10, trku će započeti i naši hrabri vatrogasci, dok trka na pet kilometara počinje u 10.15, pružajući svim učesnicima nezaboravno iskustvo trčanja kroz srce našeg grada”, piše u saopštenju.

Saopšteno je da su još otvorene registracije za djeciju trku i trku na pet kilometara, a zainteresovani se mogu prijaviti na zvaničnoj stranici: www.podgorica.run.

Organizator je saopštio da je cilj da učesnici upoznaju svaki metar Podgorice.

Trasa trke prostire se od centra, preko Maslina, Zlatice i Zagoriča, pa preko Morače, City kvarta, Donje Gorice, Dahne, Golubovaca, Tuzi, Starog Aerodroma, a malo prije njega i onog novog, Tuškog puta, Zabjela, Pobrežja i Ljubovića, kroz Staru Varoš pravo ulicom Slobode do Milenijuma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS