Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija protiv Gran Kanarije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici špansku Gran Kanariju 90:77, u utakmici posljednjeg, 18. kola, B grupe Eurokupa.

Meč nije imao rezultatski značaj, jer je Budućnost, nakon jučerašnje pobjede Turk Telekoma protiv Slaska, ostala bez šansi za plasman u nokaut fazu.

Gran Kanarija je ranije obezbijedila nokaut fazu, a grupnu fazu takmičenja završila je 12 pobjeda i šest poraza.

Budućnost su do pobjede vodili Joan Makundu sa 21 i Alerik Frimen sa 15, dok su Jogi Ferel i Kenan Kamenjaš meč završili sa po 12 poena.

U španskom timu najbolji je bio Šurna sa 17 poena.

Crnogorski košarkaš Jovan Kljajić utakmicu je završio sa 11 poena.

