Poraz crnogorskih odbojkaša u Norveškoj

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena na je na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Crnogorski odbojkaši poraženi su danas u Arendalu, u meču C grupe, od Norveške 3:0 (25:19, 28:26 i 25:20).

Domaćin je do pobjede došao nakon sat i 34 minuta igre.

Crnogorski odbojkaši u većem dijelu meča nijesu bili na svom nivou, a veliku priliku propustili su u drugom setu, u kojem nijesu realizovali tri set lopte.

Crnogorsku selekciju u subotu očekuje duel sa Češkom.

Tim duelom biće zaključen prvi dio kvalifikacija za 34. izdanje Euro Voleja.

