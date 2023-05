Otrant-Olimpik srušio lidera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Berana, lideri šampionata, poraženi su u Ulcinju od Otrant-Olimpika 1:0, u utakmici 32. kola Druge crnogorske lige.

Odlučujući pogodak, za deveti trijumf ulcinkskog tima, postigao je Valentin Rudović u 71. minutu.

Poraz lidera iskoristila je Mladost, koja je u Kotoru protiv Bokelja 0:0 i izjednačila se na čelu tabele sa beranskim timom.

Kom je na Zlatici slavio protiv Igala 2:1, pogocima Lazara Kneževića u 19. i Nišimure u 30. minutu.

Konačan rezultat postavio je Miodrag Koprivica u 60. minutu.

U derbiju začelja Zeta je u Golubovcima slavila protiv Grblja 1:0 i prepustila mu posljednje mjesto na tabeli.

Pobjednika duela odlučio je Milan Damjanović, a utogolom u 59. minutu.

Slobodna je u ovom kolu bila ekipa Podgorice.

Berane i Mladost, nakon 32. kola, dijele prvo mjesto na tabeli sa po 47 bodova.

Kom je osvojio 43, Podgorica je osvojila 39, a bod manje Bokelj.

