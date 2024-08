Novi trijumf i novi rekord Milana Jaksica u Cazinu

Podgorica, (MINA) – Kotorski automobilista Milan Jakšić ostvario je treću pobjedu u šampionatu Centralno evropske zone (CEZ).

Trostruki državni prvak je u Cazinu ubjedljivo osvojio prvo mjesto u Grupi 5 i postavio novi rekord staze – dva minuta, 23 sekunde i 64,5 stotinki.

Ove sezone trijumfovao je i u albanskoj Kruji i Peći.

Jakšić se, u konkurenciji 64 predstavnika iz šest država, revanširao renomiranom članu Dubrovnik Rejsinga Saši Radoli, od kojeg je bio brži više od dvije sekunde.

Na trci u Splitu Radola je bio prvi, a Jakšić drugi.

“U prvoj vožnji Radola i ja vozili smo u stotinku, a u drugoj sam išao na sve ili nista i isplatilo se. Postavio sam novi rekord staze. Bio sam najbrži i na subotnjim treninzima uprkos problemu sa mjenjačem i ispadanjem iz druge brzine. Zadovoljan sam, idemo dalje”, rekao je Jakšić, koji je lider Grupe 5 sa 68 bodova.

Auto i karting savez Crne Gore u Cazinu predstavljali su i članovi AMSK Podi Jovan Perunović i Goran Vučetić.

Perunović je bio najbrži u Grupi 2.

Naredna trka CEZ-a, šampionata koji okuplja sportske vozače iz 14 država, je Memorijal “Nikola Asanović”, koji idućeg vikenda organizuje AMSK AP Sport iz Pljevalja na stazi Dajevića Han – Rudnica.

