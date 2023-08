Novi trijumf Budućnost Volija protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija savladali su večeras u Podgorici, u drugom kontrolnom meču, Borac iz Čačka 84:71.

Podgorički tim dobio je i jučerašnji prvi meč 81:71.

Budućnost je opravdala ulogu favorita, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, koje je u finišu iznosilo i 17 poena (80:63).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Alerik Frimen sa 19, Kolbi Ros je ubacio 15, a Grbović 11 poena.

U ekipi iz Čačka najbolji je bio Tajlan Birts sa 18 poena.

Naredni rival Budućnosti u pripremnom periodu biće Split, 7. septembra.

