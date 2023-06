Luči pet medalja u Strugi i Ohridu

Podgorica, (MINA) – Stonoteniseri podgoričke Luče osvojili su pet medalja na 35. Sportskim igrama osoba sa tjelesnim invaliditetom u Strugi i Ohridu.

Zlatna je bila Milijana Ćirković, koja je u spojenim kategorijama 6-10 bez izgubljenog seta stigla do prvog mjesta.

Sa srebrnim odličjem nastup je završila Samra Kojić (1-5, osobe u kolicima), dok su bronzani bili Pjetro Paljušević (6-8) i Dejan Bašanović u kategoriji 10.

Na korak od medalje bio je i Đuro Krivokapić u kategoriji 6-8, koji je zaustavljen u četvrtfinalu.

Bronzana je bila i ekipa Kojić, Bašanović i Paljušević.

Igre u Makedoniji organizovali su Paraolimpijski komitet Makedonije i nacionalni Savez lica sa tjelesnim invaliditetom, a okupile su takmičare u parastreljaštvu, parastonom tenisu i paraatletici.

