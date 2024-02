Kuljača popravila lični rekord na SP u Dohi

Podgorica, (MINA) – Crnogorska plivačačica Jovana Kuljača postavila je novi lični rekord u trci na 100 metara slobodno.

Ona je u Dohi, u kvalifikacionoj trci na Svjetskom prvenstvu, ostvarila rezultat minut, sekundu i 36 stotinki.

To je za 54 stotinke brže od njenog dodadašnjeg najboljeg rezultata.

Ona je zauzela 52. mjesto u kvalifikacijama u konkurenciji 88. takmičara.

Kuljaču u subotu očekuje i takmičenje na 50 metara slobodnim stilom.

Dan ranije u bazen će Miloš Milenković na 100 metara delfin. On je u trci na 50 metara isplivao novi državni rekord.

Crnogorske plivače u Dohi predvodi selektorka Danijela Franeta.

