Hrvatska prvak svijeta, Španiji bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Hrvatske novi su prvaci svijeta.

Hrvatska je danas u Dohi, u finalnom meču Svjetskog prvenstva, nakon boljeg izvođenja peteraca savladala Italiju 15:13.

U regularnom toku bilo je neriješeno 11:11.

To je hrvatskim vaterpolistima treća titula prvaka, nakon što je najbolja bila i 2007. i 2017. godine.

Hrvatska, koja je sredinom januara igrala finale šampionata Evrope, peterce je izborila pogotkom Rina Burića pet sekundi prije kraja.

U penal seriji rezervni golman Mate Anić, u pretposljednjoj seriji odbranio je šut Franćeska di Fulvija, dok je Marko Žuvela savladao Đanmarka Nikoziju za veliko slavlje.

Italija je doživjela četvrti poraz u finalima šampionata svijeta, a ima i četiri šampionska trofeja (1978, 1994, 2011, 2019).

Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je bila bolja od Francuske 14:10.

Petoplasirana je Grčka, nakon pobjede protiv Srbije 15:11, dok su crnogorski vaterpolisti turnir završili kao osmoplasirani nakon što su jutros na peterce poraženi od Mađarske 18:16.

