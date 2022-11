Eurokup – Košarkaši Pariza slavili u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Pariza 77:74, u utakmici petog kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim prekinuo je seriju od tri uzastopna trijumfa i upisao drugi poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Oba meča izgubio je pred svojim navijačima, a prije Pariza u Podgorici slavio je i Hamburg.

Francuski predstavnik zabilježio je treći trijumf, a zanimljivo sva tri upisao je u gostima.

Kao gost slavio je i protiv Trenta i Turk Telekoma iz Ankare.

Budućnost ni večeras nije blistala, a poraza pred svojim navijačima koštao je pad u igri sredinom posljednej četvrtine.

Početak posljendjeg dijela i serija od 6:0 donijeli su podgoričkom timu prvi put na utakmici dvocifrenu prednost (65:55) u 33. minutu

U nastavku domaćin je dozvolio rivalu da serijom od 14:0 napravi preokret i u 35. minutu povede 69:65.

Vodio je i 70:67 i 72:70, a na 52 sekunde prije kraja poveo je 75:70 i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Francuski tim do pobjede vodili su Kajl Olmen i Amir Sims sa po 13 poena.

U ekipi Budućnosti Alfa Kaba je ubacio 17, a Fil But 15 poena.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 29. novembra, biti gost Hapoela u Tel Avivu.

