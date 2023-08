Druga liga rezultati – Kom ubjedljiv u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Koma pobijedili su večeras u Danilovgradu ekipu Iskre 4:1, u drugom kolu Druge crnogorske lige.

To je drugi trijumf ekipe iz podgoričkog naselja Zlatica, dok je Iskra i poslije drug kola bez bodova.

Bez bodova je i Lovćen, koji je u Podgorici izgubio od Bokelja 2:1.

Grbalj je u Radanovićima bio ubjedljiv protiv Berana 4:1, dok je Podgorica kao gost slavila protiv Igala 1:0.

U premijernom meču Otrant-Olimpik je u Podgorici pobijedio Internacional 2:1 i zabilježio drugi trijumf.

