Cungu i Kovinić najbolji i u 2022. godini

Podgorica, (MINA) – Rezart Cungu i Danka Kovinić najbolji su crnogorski teniseri u 2022. godini, u tradicionalnom izboru Teniskog saveza Crne Gore (TSCG).

Kovinić će godinu završiti na 61. mjestu WTA liste, dok je Cungu 615. teniser svijeta.

TSCG proglasio je najbolje i u kategorijama do deset, 12, 14, 16 i 18 godina.

U kategoriji do deset godina najbolji su Matija Stanković (As) i Nikolina Pešić (Elit), do 12 Petar Stanković (As) i Anja Adamović (Dadeks), a do 14 godina Pavle Vukosavljević (Glava Zete) i Maša Prijović (Nec).

U kategoriji do 14 godina Skender Katana (Belvi, 42) i Iva Lakić (Eminent, 110) imali su najbolji plasman na rang listi Evropske teniske asocijacije (ETA).

Nagradu za plasman među 50 igrača Evrope do 14 godina osvojio je Vuk Krstajić iz Maestrala (48).

Do 16 godina najbolji je Stefan Đoković (Eminent).

Najbolji nacionalni rang u tom uzarastu imaju Jovan Tomović (Budućnost, 110) i Iva Lakić (55, Eminent), dok najbolji plasman na juniorskoj ITF listi imaju Simon Knežević (466 – Nikšić) i Divna Ratković (191 – Mornar).

U konkurenciji seniora najbolji nacionalni plasman ima Petar Jovanović iz Eminenta.

Svečano proglašenje najboljih biće održano 24. decembra u 12 sati u hotelu Podgorica.

