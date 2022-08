Crnogorskim rukometašima 12. mjesto

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore na 12. mjestu završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Podgorici.

Ekipa koju predvode Nedim Selmanović i Draško Mrvaljević savladala je danas u meču za plasman poražena je od Slovenije 28:26.

Crnogorski tim ranije je obezbijedio opstanak, a

nastup na smotri 16 najboljih selekcija Starog kontinenta završio je sa dvije pobjede i pet poraza.

Crna Gora je imala mininalnu prednost nakon prvog poluvremena (12:11), u nastavku nekoliko puta i dva gola viška.

Posljednji put vodili su u 48. minutu (20:19), ali je Slovenija postigla tri vezana gola i došla do preokreta kojim je trasirala put ka pobjedi.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Mirko Latković sa 11 golova, dok su Edin Beharović, Andrej Dobrković i Radoš Premović postigli po četiri.

