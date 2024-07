Crnogorski vaterpolisti poraženi nakon peteraca od Grčke

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Grčke nakon slabijeg izvođenja peteraca 17:16, u utakmici drugog kola A grupe olimpijskog turnira u Parizu.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 12:12.

Crna Gora je propustila priliku da ostvari pobjedu i napravi veliki korak ka četvrtfinalu, odigrala je dobar meč, ali je na kraju morala da se zadovolji samo bodom.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića u regularnom toku praktično su tokom cijelog meča bili u vođstvu, dva puta imali su prednost od tri gola (5:2, 7:4), dok je manje od šest minuta prije kraja bilo 10:8.

Grčka, koja je imala prednost samo na startu, u finišu je napravila preokret i 29 sekundi prije kraja povela 12:11.

Izjednačujući pogodak, dvije sekunde prije kraja, postigao je Vasilije Radović.

U penal seriji presudila je prečka Bogdana Đurđića, dok su grčki vaterpolisti realizovali sve peterce.

U regularnom toku najefikasniji je bio Vlado Popadić sa četiri gola, Vasilije Radović, Marko Mršić i Đuro Radović postigli su po dva, a po jedan Bogdan Đurđić i Stefan Vidović.

U grčkoj selekciji istakao se Angelos Vlakopulos sa tri, Efstatios Kalogeropulos i Dimitrios Skumpakis bili su trijelci po dva, a Konstantinos Genidunias, Stilianos Argiropulos Kanakakis, Aleksandros Papanastasiu, Nikolas Gilas i Konstantinos Kakaris po jednog gola.

Crnogorski vaterpolisti u trećem kolu, u četvrtak, igraće protiv Italije.

